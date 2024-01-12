Ефремов окончательно завладел квартирами в Москве, отобранными у ухаживавшей за его дядей семьи

Отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов окончательно вступил в права собственника двух московских квартир, которые он получил в наследство от дяди-концертмейстера. Об этом пишет SHOT.

Одна из квартир в пять комнат находится на Тверской улице, её стоимость оценивается в 50 миллионов рублей. Вторая (трёшка) — на Олимпийском проспекте, её цена — 30 миллионов рублей. Кроме того, актёр решил не копить долги по налогам и закрыл задолженность в 195 546 рублей, о которой стало известно в декабре 2023 года.