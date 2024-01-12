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Ефремов окончательно завладел квартирами в Москве, отобранными у ухаживавшей за его дядей семьи

Ефремов окончательно завладел квартирами в Москве, полученными в наследство

12 января, 07:57
Актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Снимок из видео / Пресс-служба Мосгорсуда

Актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Снимок из видео / Пресс-служба Мосгорсуда

Отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов окончательно вступил в права собственника двух московских квартир, которые он получил в наследство от дяди-концертмейстера. Об этом пишет SHOT.

Совесть против жадности: Как актёр-зэк Михаил Ефремов поделил московское наследство дяди
Совесть против жадности: Как актёр-зэк Михаил Ефремов поделил московское наследство дяди

Одна из квартир в пять комнат находится на Тверской улице, её стоимость оценивается в 50 миллионов рублей. Вторая (трёшка) — на Олимпийском проспекте, её цена — 30 миллионов рублей. Кроме того, актёр решил не копить долги по налогам и закрыл задолженность в 195 546 рублей, о которой стало известно в декабре 2023 года.

Напомним, в конце прошлого года актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок в тюрьме за смертельное ДТП, стал счастливым обладателем трёшки на Олимпийском проспекте в Москве. Недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы. Кроме того, в декабре 2023 года ФНС выставила Ефремову счёт почти на 200 тысяч рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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