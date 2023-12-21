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21 декабря, 07:14

ФНС выставила Михаилу Ефремову счёт почти на 200 тысяч рублей

Михаил Ефремов не заплатил налоги в России почти на 200 тысяч рублей

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, попал на крупный счёт от Федеральной налоговой службы. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, устроивший смертельное ДТП артист должен заплатить налоговой 195 тысяч 546 рублей.

Стал богаче на 50 млн рублей: Ефремов получил в наследство квартиру дяди, но теперь может лишиться её
Стал богаче на 50 млн рублей: Ефремов получил в наследство квартиру дяди, но теперь может лишиться её

Напомним, недавно Михаил Ефремов стал счастливым обладателем "трёшки" на Олимпийском проспекте в Москве. Дорогостоящая недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы.

Оказалось, что Ефремов убедил дядю не писать завещание, пообещав не вступать в наследство, но в итоге обманул. Тем не менее пенсионер "подстраховался": сделал несколько записей, где просил не передавать имущество племяннику, что продублировано на видео. В ноябре Ефремов вступил в собственность. Подробнее об этой запутанной истории в материале Лайфа.

Михаил Ефремов "получил" на 60-летний юбилей квартиру в центре Москвы
Михаил Ефремов "получил" на 60-летний юбилей квартиру в центре Москвы
Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Матвей Константинов
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