ФНС выставила Михаилу Ефремову счёт почти на 200 тысяч рублей

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, попал на крупный счёт от Федеральной налоговой службы. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, устроивший смертельное ДТП артист должен заплатить налоговой 195 тысяч 546 рублей.

Напомним, недавно Михаил Ефремов стал счастливым обладателем "трёшки" на Олимпийском проспекте в Москве. Дорогостоящая недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы.