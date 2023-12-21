ФНС выставила Михаилу Ефремову счёт почти на 200 тысяч рублей
Михаил Ефремов не заплатил налоги в России почти на 200 тысяч рублей
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, попал на крупный счёт от Федеральной налоговой службы. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, устроивший смертельное ДТП артист должен заплатить налоговой 195 тысяч 546 рублей.
Напомним, недавно Михаил Ефремов стал счастливым обладателем "трёшки" на Олимпийском проспекте в Москве. Дорогостоящая недвижимость досталась ему в наследство от покойного дяди, однако на неё претендовала и семья Громовых, которая почти 20 лет ухаживала за родственником актёра и рассчитывала обосноваться в центре столицы.
Оказалось, что Ефремов убедил дядю не писать завещание, пообещав не вступать в наследство, но в итоге обманул. Тем не менее пенсионер "подстраховался": сделал несколько записей, где просил не передавать имущество племяннику, что продублировано на видео. В ноябре Ефремов вступил в собственность. Подробнее об этой запутанной истории в материале Лайфа.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда