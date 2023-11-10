Михаил Ефремов "получил" на 60-летний юбилей квартиру в центре Москвы

Помимо сотен писем и вафельного торта отбывающий наказание в колонии актёр Михаил Ефремов "получил" на свой день рождения квартиру в центре Москвы. Дело в том, что юристы отказались оспаривать право артиста на трёшку его дяди.

Так, юристы решили, что даже не будут пробовать вступать в судебные баталии с Ефремовым, несмотря на, казалось бы, весомые аргументы — завещания покойного дяди Ефремова, которые были написаны как от руки, так и сняты на видео. Семья Громовых, которая 19 лет ухаживала за стариком и рассчитывала получить квартиру, потеряла всякую надежду. Она в последний раз обратились к актёру, который перестал отвечать на письма.

"Уважаемый Михаил Олегович, желаем вам скорейшего выправления жизненной ситуации. Мы пошли вам навстречу, помогали вашему дяде. Ухаживали за Александром Борисовичем длительный срок и от всей души. Относились и к вам со всей душой. Мы договаривались, что вы не будете нас выселять и отбирать жильё. Надеемся на понимание. С наилучшими пожеланиями, Громовы", — говорится в обращении.