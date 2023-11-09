Стало известно, как Михаила Ефремова поздравят в колонии с юбилеем

Отбывающий наказание в колонии актёр Михаил Ефремов на свой день рождения, 10 ноября, получит сотни писем с поздравлениями и вафельный торт. Поклонники его творчества и друзья артиста заранее договорились отправить ему рукописные послания и попросили вручить их ровно в день юбилея.

"В октябре в нашей группе появилось сообщение от администратора — доверенного лица Михаила Олеговича. Опубликовали адрес, на который отправлять рукописные письма. Нам сообщили, что есть договорённость с друзьями Ефремова о том, что каждый напишет ему бумажное письмо и отправит его по обычной, а не электронной почте", — сказала участница группы поклонников творчества Михаила Ефремова Анна в беседе с kp.ru.

По словам женщины, поклонники творчества актёра ожидают, что в день его 60-летия утром ему принесут несколько сотен писем, которые он сможет читать целый месяц. К поздравлениям присоединились и друзья Ефремова — Вячеслав Невинный, Гарик Сукачёв, Василий Мищенко и Иван Охлобыстин. Кроме того, для артиста через магазин ФСИН заказали вафельный торт, которым он сможет угостить других заключённых. На юбилей актёра также планируется его созвон с семьёй.

Издание также узнало, что супруга актёра Софья Кругликова незадолго до юбилея собиралась навещать мужа – брала длительное свидание на три дня.