Стало известно, как Михаила Ефремова поздравят в колонии с юбилеем
Ефремов на юбилей получит сотни писем с поздравлениями и вафельный торт
Отбывающий наказание в колонии актёр Михаил Ефремов на свой день рождения, 10 ноября, получит сотни писем с поздравлениями и вафельный торт. Поклонники его творчества и друзья артиста заранее договорились отправить ему рукописные послания и попросили вручить их ровно в день юбилея.
"В октябре в нашей группе появилось сообщение от администратора — доверенного лица Михаила Олеговича. Опубликовали адрес, на который отправлять рукописные письма. Нам сообщили, что есть договорённость с друзьями Ефремова о том, что каждый напишет ему бумажное письмо и отправит его по обычной, а не электронной почте", — сказала участница группы поклонников творчества Михаила Ефремова Анна в беседе с kp.ru.
По словам женщины, поклонники творчества актёра ожидают, что в день его 60-летия утром ему принесут несколько сотен писем, которые он сможет читать целый месяц. К поздравлениям присоединились и друзья Ефремова — Вячеслав Невинный, Гарик Сукачёв, Василий Мищенко и Иван Охлобыстин. Кроме того, для артиста через магазин ФСИН заказали вафельный торт, которым он сможет угостить других заключённых. На юбилей актёра также планируется его созвон с семьёй.
Издание также узнало, что супруга актёра Софья Кругликова незадолго до юбилея собиралась навещать мужа – брала длительное свидание на три дня.
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Напомним, 8 июня 2020 года в Москве внедорожник актёра Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам колонии, однако позднее срок был сокращён на полгода — до семи с половиной лет. Актёр Иван Охлобыстин рассказывал, что Ефремов нормально себя чувствует в колонии, но испытывает проблемы с зубами.
Wikipedia / Дмитрий Рожков