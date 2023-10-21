Совесть против жадности: Как актёр-зек Михаил Ефремов поделил московское наследство дяди Пока актёр Михаил Ефремов сидит в колонии, он получил от дяди в наследство квартиру в центре Москвы и половину другой на Олимпийском проспекте. Вторая доля официально досталась семье, которая 20 лет ухаживала за стариком. Но теперь Ефремов хочет получить всё. 20 октября, 22:40 Михаил Ефремов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, t.me / SHOT

Кому дядя завещал квартиры

Не бедствующий актёр этой весной стал богаче примерно на 80 миллионов рублей. Как выяснилось, у него по линии матери был дядя — известный концертмейстер Александр Покровский. Музыкант скончался пока племянник мотает срок — в июне 2022 года — и оставил после себя две квартиры: пятикомнатную на Тверской — в самом центре Москвы и трёшку на Олимпийском проспекте.

Дядя оставил завещание, в котором указал племянника как наследника недвижимости, и в марте этого года Михаил Ефремов вступил в наследство. Квартира у Кремля имеет площадь 123 квадратных метра и оценивается экспертами рынка недвижимости примерно в 50 млн руб.

Трёшка на Олимпийском попроще, но тоже жить можно: 73 "квадрата" и примерно 30 млн. Но именно с ней всё оказалось не так просто. Дело в том, что покойный концертмейстер мог завещать Ефремову лишь её половину, поскольку вторая принадлежала его покойной жене Нине. А пенсионерка ещё при жизни отписала свою долю Алексею и Наталье Громовым.









Оказалось, семья почти 20 лет — с 2003 года — по устной договорённости со всеми сторонами обеспечивала родному дяде Ефремова и его супруге достойную старость. Собственных детей у стариков не было, а племянник ухаживать за ними якобы не захотел. Покровские и Громовы уговорились, что квартира должна была достаться в собственность молодой семье в качестве вознаграждения за их нелёгкий многолетний добросовестный труд.

Так бы и вышло: составляя то самое завещание, концертмейстер намеревался оставить племяннику квартиру на Тверской, а семье помощников завещать свою долю в трёшке на Олимпийском. И тут якобы вмешался сам Ефремов. По словам Громовых, он отговорил дядю указывать в документе "чужих людей". А взамен пообещал не претендовать на эту часть квартиры: дескать ему и без того достанется пятикомнатная в центре, и учитывая своё благополучное материальное положение, лишнего ему не надо, артист перепишет на Громовых недвижимость сразу как только вступит в наследство — мол, справедливо заслужили.





Как решила поделить наследство семья Ефремова

На том вроде и остановились, но после вступления в наследство Ефремов своё обещание якобы сразу забыл. Как рассказал SHOT Алексей Громов, поскольку актёр в заключении, всеми вопросами управления недвижимостью занимается его жена Софья Кругликова, и она выступает категорически против передачи семейству Громовых обещанных квадратных метров.

Расстроенные супруги сначала решили, что женщина занимается самоуправством, а её супруг просто не в курсе создавшейся ситуации. Они даже написали Михаилу в колонию письмо с описанием случившегося и просьбой ускорить передачу оставшейся половины квартиры, но ответа так и не дождались.

После такого красноречивого молчания Громовы ожидают, что вскоре Ефремов с женой отправят к ним в квартиру на Олимпийском проспекте чёрных риэлторов или подселят "профессиональных" соседей, которые превратят их жизнь в ад.

Алексей Громов рассказывает, как они с супругой ухаживали за Покровскими. Видео © t.me / SHOT

Впрочем, супруги, похоже, задумывались о неблагоприятном для себя исходе уже давно. Телеграм-канал SHOT выяснил, что за два месяца до смерти в тайне от племянника и его жены Александр Покровский написал новое завещание, в котором потребовал признать первый документ ничтожным из-за того, что он составлялся под давлением со стороны Ефремова. Кроме этого супруги попросили его надиктовать волю под видеозапись. Покровский также завещал все свои деньги семье курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым.

Квартиру Ефремова подарили Москве

В последнем написанном от руки завещании старик указал Громовых в качестве наследников всей квартиры на Олимпийском проспекте, а квартиру на Тверской попросил завещать Министерству культуры или правительству Москвы, чтобы она не досталась скандальному родственнику.

Видео © t.me / SHOT

Конечно, Михаилу Ефремову и его семье подобное решение не может понравиться. После такого борьба за собственность между актёром и Громовыми, похоже, будет ожесточённая — на кону сумма не многим меньше 100 млн рублей.

На чьей стороне закон

Интересно, что представленные Громовыми видеодоказательства юристы пока оценивают скептически: в суде видеоролик едва ли будет иметь юридическую силу, к тому же ещё придётся установить, сделано ли оно без монтажа и переозвучки, был ли Александр Покровский "в здравом уме", когда надиктовывал завещение и не оказывали ли на него перед этим давление.

Примерная стоимость наследства, в которое вступил Михаил Ефремов весной 2023 года. Фото © t.me / SHOT

При этом адвокаты считают, что с представленным видео, которое будет подкреплять письменное завещание, можно попробовать судиться, но шансов у Громовых не много.

— Если Ефремов является ближайшим родственником для Покровского, он имеет полное право вступить в наследство, в том числе даже если не было завещания. И пусть дядя в итоге составил второй документ в пользу Громовых, он не является основанием для их включения в наследную массу, поскольку не был оформлен нотариально, — рассказал Лайфу адвокат Максим Калинов. — К Громовым вопросы простые: почему вы, ухаживая за стариками, не составили договор ренты пожизненного содержания? И почему не позвали нотариуса, чтобы составить завещание? Только тогда в этой истории мог бы быть другой поворот.

Кстати, у Михаила Ефремова есть все шансы успеть лично попасть на возможный судебный процесс. Напомним, за смертельное ДТП актёра осудили на 7,5 лет. Артист отбывает наказание в "звёздной" исправительной колонии общего режима в посёлке Алексеевка Белгородской области, где также мотали срок футболисты Кокорин и Мамаев. По плану он освободится в конце 2027 — начале 2028 года.

Ефремов уже пытался сначала оспорить приговор, а позже просил заменить ему срок принудительными работами, но успеха в итоге не добился. В мае этого года стало известно, что актёр может получить шанс выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) в марте 2024 года — как раз к началу возможного процесса с Громовыми.

Михаил Ефремов. Фото © t.me / SHOT Есть ли у Ефремова моральное и юридическое право отбирать всю квартиру у семьи, ухаживавшей за его дядей 20 лет? 0 Совесть нужно иметь, нужно отдать им всю квартиру По закону он прав, поэтому заберет свою долю в квартире Его бы знаменитый отец так никогда не поступил Я не слежу за жизнью какого-то Ефремова, мне нет до него дела

Авторы Евгений Кузнецов