Обида или квартирный вопрос: Что стало причиной трагедии в семье музыканта Стаса Намина Пасынку продюсера Стаса Намина Роману Микояну предъявили обвинения в убийстве сводного брата и бабушки. Сам он уже протрезвел и говорит, что расправился с ними из-за старых семейных обид, однако следователи пока не сбрасывают и другие версии. Как было дело? 19 октября, 16:41 Роман Микоян, Стас Намин. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © t.me / SHOT, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexey_smart_nikitin, © Shutterstock

Что произошло в доме продюсера

В четверг стало известно о двойном убийстве в одном из частных домов в Подмосковье. Прибывшие на место оперативники обнаружили тела сына и бывшей тёщи Стаса Намина — Артёма Микояна и Полины Ткаченко. Бабушку убили ударом в грудь, а на теле её внука нашли множественные колото-резаные раны. При этом следы борьбы в доме отсутствовали, ценные вещи и деньги остались нетронутыми.

Известно, что днём ранее сводные братья Артём и Роман приехали в гости к бабушке в коттедж в Истринском районе Московской области, чтобы помочь по хозяйству. Там они сначала занимались огородом, а позже общались с соседями. Как отмечают местные жители, у обоих братьев было хорошее настроение.

Уже на допросе у следователей Роман рассказал, что вечером он принял наркотики и родственники это заметили — поучали, отчитывали за передряги, в которые молодой человек ранее попадал в подобном состоянии, и требовали завязать с отравой. Пасынок Намина взбесился, и дальше, по его словам, всё было как в тумане: мол, разум помутился и он не понимал, что творит. Впрочем, результатов анализов на наличие алкоголя или наркотиков в крови убийцы пока нет.

По другой версии, кровавая драма разыгралась из-за спора относительно дома, в котором жила бабушка братьев. Якобы старший безработный брат претендовал на жилплощадь и требовал от неё продать дом. Впрочем, не исключено, что второе случилось на фоне первого.

Что известно о пасынке Намина

Драматизма в эту жуткую историю добавляет и то, что погибшие были едва ли не единственными родственниками в большой семье Намина, кто хорошо относился к Роману Микояну. По словам окружения музыканта, Полина Ткаченко, по сути, вырастила Романа в одиночку. Несмотря на разницу в девять лет, младший Артём тоже всегда поддерживал брата.

А вот с именитым отчимом у Романа Микояна отношения не складывались вовсе.

— Роман — сын от первого брака бывшей жены Галины, с которой мы разведены уже более 15 лет. Роман несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был склонен к азартным играм и наркотикам. Я много лет не общался в том числе с его мамой потому, что категорически не одобрял его образ жизни. Артём в силу присущей ему доброты жалел маргинального сводного брата и не прерывал с ним связь, — сообщил Стас Намин телеграм-каналу SHOT.

Кстати, настоящее имя Романа Микояна — Роман Дмитриевич Новиков. Как выяснилось, знаменитый музыкант никогда его не усыновлял — и, повзрослев, Роман самовольно сменил в паспорте свои отчество и фамилию, чтобы быть ближе к мужу своей матери.

Как подчёркивают бывшие коллеги и знакомые Романа, он с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Лайф нашёл подтверждение этим словам в некоторых фактах его биографии.

Артём Микоян, Стас Намин и Роман Микоян. Фото © t.me / SHOT

Герой полицейских сводок

Например, в 2007 году, когда молодому человеку было 23 года, он пьяным гонял на своей Honda Accord и насмерть сбил 42-летнюю учительницу математики. Женщина, переходившая перекрёсток по зебре на зелёный свет, погибла на месте. Тогда парня осудили на два года условно — возможно, тогда помогли связи его звёздного родственника.

Впрочем, жёсткий урок Новиков так и не выучил. После этого он, по словам окружения, регулярно участвовал в разных нарковечеринках и кутежах, попадал в пьяные драки. Благодаря этому упоминался в криминальных сводках, в том числе и как потерпевший — у него отбирали айфон, похищали ювелирные украшения и деньги.

Роман Микоян (Роман Дмитриевич Новиков). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _roma_lena_

Похоже, звёздный отчим пытался помочь Новикову: в сентябре 2014 года Роман даже стал генеральным директором Центра Стаса Намина — фирмы, под крышей которой рок-музыкант и осуществлял свою творческую деятельность. Однако в этом качестве Новиков не сумел продержаться и года.

После этого парень, судя по его соцсетям, одно время появлялся в тусовках визажистов и на пару с женой они, похоже, даже пытались зарабатывать в этой сфере. Но позже Новиков-Микоян неожиданно появился в фирме, зарабатывавшей на разработке различных аналитических программ для геологоразведки, построения карт с помощью БПЛА.

Единственная официально подтверждённая руководящая должность Романа Микояна была у "отчима". Фото © СПАРК-ИНТЕРФАКС

Примерно в тот же период он обзавёлся семьёй, у него родилась дочь — их он привёл в один из домов на набережной Тараса Шевченко. Здесь, в престижном столичном Дорогомиловском районе Москвы, в шаге от Киевского вокзала и Кутузовского проспекта, в своё время Стас Намин выкупил сразу несколько квартир общей площадью несколько сотен квадратных метров. Родовое гнездо Микоянов (это настоящая фамилия Намина) оказалось на восьмом этаже, а жильё Романа — двумя этажами выше, в двушке площадью 47 квадратов.

В 2018 году следователи будут снимать здесь отпечатки пальцев и изымать для экспертизы входные замки — в один из вечеров из квартиры таинственно исчезли золотые украшения и деньги на общую сумму более 50 тыс. рублей. О краже заявил сам Роман Микоян.

В своих соцсетях Роман Микоян обычно представал в образе образцового отца и семьянина. Глядя на эти фотографии, трудно представить молодого человека в роли убийцы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _roma_lena_

Как отмечает пресс-служба Центра Стаса Намина, Роман Микоян — наркозависимый человек, к тому же страдавший и от игровой зависимости. Из-за своего образа жизни он часто оказывался без работы.

По статье 105 УК за двойное умышленное убийство и, возможно, ещё и под наркотиками, Роману Микояну теперь грозит суровое наказание — вплоть до пожизненного срока.

Почему пасынок Стаса Намина убил его близких? 0 Потому что он считал себя второстепенным в жизни Намина Потому что был под наркотиками Потому что ненавидел семью отчима

Авторы Евгений Кузнецов