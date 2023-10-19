Рамазан-VIII и 70 исков: Что нашли следователи в компании "Паритет", чья партнёрша задавила женщину Лишь после того, как жители подмосковного Щёлково подняли бунт против УК "Паритет", во время которого одну из жительниц переехали автомобилем, силовики обыскали офис коммунальщиков и возбудили уголовное дело. Чем прославилась эта управляющая компания? 18 октября, 22:40 Милена Подопригор переехала на арендованном автомобиле местную жительницу, требовавшую от своей УК включить отопление и навести порядок в жилых домах. Обложка © T.me / SHOT

Второй день в Сети обсуждают кадры, как под окнами офиса УК "Паритет", молодая девушка на Audi сбила и дважды переехала одну из местных жительниц, которая пришла к коммунальщикам вместе с соседями требовать включения тепла в доме. Пострадавшую отправили в больницу, водительницу — в полицию, а в офис "Паритета" нагрянули сотрудники Следственного комитета по Московской области. Обыски прошли в рамках уже возбуждённого уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— Следователем следственного отдела по Щелково ГСУ СК России по Московской области по результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили Лайфу в пресс-службе Следственного комитета.

Видео наезда Милены Подопригор на жительницу домов, обслуживаемых УК "Паритет". Видео © T.me / SHOT

На что жаловались жильцы

Как выяснили следователи, уже несколько месяцев жители подмосковного города Щёлкова жаловались на работу "Паритета". По их словам, УК не поставляет своим подопечным горячую воду и отопление, а подвалы домов затоплены. Активисты отправляли запросы к властям, писали в прокуратуру, но результата до сих пор не получали. В итоге только ДТП около офиса УК смогло привлечь внимание силовиков к деятельности компании.

Жители домов, которые обслуживает УК "Паритет", на очередном сходе возмущаются ситуацией. Видео © t.me / SHOT

Очередное собрание жильцов проблемных домов под офисом на Космодемьянской улице бурлило возмущением, когда в дверях "Паритета" неожиданно появилась молодая девушка с, как показалось собравшимся, какими-то документами. Недовольные решили, что это сотрудница компании, и накопившиеся претензии к работе УК сразу же адресовали ей напрямую.

Похоже, такой поворот событий мог её банально испугать: "сотрудница" якобы бросилась к своему автомобилю и попыталась уехать с места стихийного митинга. Сдавая назад, беглянка задела одну из активисток, и та упала прямо под колёса отъезжающей Audi. После этого машина не остановилась, а рванула вперёд, переехав женщину второй раз, и остановилась через пару десятков метров. Водительница не стала скрываться, а вышла из авто и дождалась приезда сотрудников скорой и ГИБДД.

Пострадавшей оказалась санитарка одной из местных больниц Наталья, её с подозрением на переломы ног госпитализировали по месту работы. На следующий день она сообщила Лайфу, что кости целы, врачи исследуют связки и сухожилия. Тем не менее, угодившая под колеса женщина рассказала телеграм-каналу SHOT, что ни за что не простит свою обидчицу и будет требовать для нее самого серьезного наказания по закону — никакого примирения не будет. Наталья даже разговаривать с "сотрудницей" УК не собирается, поскольку та, по её мнению, не стала оказывать пострадавшей помощь, и не скрылась только потому, что ей помешали соседи.

Кто сбил женщину около офиса УК

Виновница ДТП считается 25-летняя сотрудница Ассоциации управляющих многоквартирными домами "Основа" Милена Подопригор. Против нее возбуждено уголовного дела по статье 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в случае, если вина будет доказана, ей светит до 10 лет колонии.

К "Паритету" она якобы не имеет никакого отношения и в офис компании приезжала по вопросу подбора персонала для строительных организаций. Действительно, на ряде сайтов по поиску работы можно встретить объявления о вакансиях для рабочих по комплексному обслуживанию зданий, слесарей и вахтовиков, в которых указано ФИО девушки и номера её рабочих телефонов для связи. Последнее объявление с её данными публиковалось в августе этого года.

Милена Подопригор — москвичка, училась в юридическом институте на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Позже работала в московской поликлинике №64. В начале 2023 года вышла замуж и последнее время жила с мужем в Зеленограде. В июне Подопригор открыла ИП с деятельностью в сфере комплексного обслуживания зданий и производства различных строительно-монтажных и ремонтных работ.

Следователям девушка заявила, что в момент ДТП была сильно напугана и даже не видела, как под автомобиль попал человек, дескать почувствовала неладное, лишь когда переехала женщину во второй раз. По её словам, толпа вела себя агрессивно и проходя сквозь собравшихся жильцов, беглянка от кого-то даже получила по лицу. Машина тоже не её — арендованная у каршеринга, по ней разъярённые жители тоже наносили удары.

Генеральный директор "Паритета" Рамазан Алидибиров сразу дистанцировался от этой истории. По его словам, Подопригор якобы не имеет отношения к оскандалившейся УК, а вот собравшиеся на митинг своими словами и действиями "провоцировали" девушку.

За что "Паритет" попал под уголовное дело

51-летний Рамазан Алидибиров занял директорское кресло в "Паритете" совсем недавно — в июне этого года. Похоже, он пришёл в проблемную компанию — за последние три года здесь сменилось 8 директоров. За это же время фирма стала ответчиком по 72 искам на общую сумму почти 40 млн рублей. Большинство из них касаются исполнения обязательств перед снабжающими предприятиями (вода, электроэнергия), возмещения вреда и неосновательного обогащения.

Интересно обстоят дела и с проверками деятельности компании со стороны Госжилинспекции. В последние годы все до единой плановые проверки "Паритета" проходят без сучка и задоринки — нарушения выявляются на внеплановых. В прошлом году была всего одна такая, но выявившая нарушения сразу по трём адресам: здесь специалисты зафиксировали разрушения крыш, протечки, отваливающуюся штукатурку и разрисованные подъезды. А в этом году ни одной внеплановой проверки домов, за которые отвечает УК, почему-то не было. Следователи также будут выяснять, кто должен был реагировать на жалобы жильцов, как часто проводились проверки, кто контролировал устранение выявленных недостатков.

Генеральный директор УК "Паритет" Рамазан Алидибиров. Фото © VK / Рамазан Алидибиров

Что касается отсутствия горячей воды и тепла в домах, то, по мнению сотрудников УК "Паритет", все проблемы связаны со старым жилым фондом и коммуникациями, чей срок службы вышел много лет назад. Не исключено, что уголовное дело поможет решить вопросы с коммунальщиками.

Почему УК "Паритет" довела жильцов до бунта? 0 Коммунальщикам наплевать на проблемы жильцов, им важны только их деньги Потому что коммунальщики не боялись местных силовиков и чиновников Потому что УК объективно не могла решить проблемы в старых домах

Авторы Евгений Кузнецов