Карточный сбор: Как миллиардерша из Wildberries Бакальчук обложила покупателей новым оброком Wildberries ввёл комиссию за оплату товаров банковскими картами Visa и Mastercard. Несмотря на нарушение закона, скандальному маркетплейсу такой подход выгоден, ведь у него есть собственный банк, которому нужны клиенты. 12 октября, 22:40 Татьяна Бакальчук. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Shutterstock

Процент за оплату картами

— При выборе способа оплаты платёжными картами международных платёжных систем Visa и Mastercard ООО "Вайлдберриз банк" будет взимать вознаграждение банка в размере 3% в соответствии с условиями ООО "Вайлдберриз банк", — такое сообщение появилось на сайте компании в четверг.

Вопиющий случай не остался незамеченным у правоохранителей: как стало известно Лайфу, руководство маркетплейса и российских банков в тот же день вызвали на серьёзный разговор в Генпрокуратуру РФ.

Своё неудовольствие решением Wildberries выразили и в Госдуме. Там введение комиссии назвали "актом монопольного произвола" и "способом "отжимать" деньги у пользователей".

Однако руководство Wildberries совершенно уверено в своей правоте.

— Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию, — заявили перед визитом в прокуратуру представители площадки.

То самое сообщение маркетплейса для держателей карт Visa и Mastercard. Фото © wildberries.ru

В отношении принятого решения заставить покупателей оплачивать эквайринг у Wildberries позиция простая: мол, у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России, а эквайринг у банков стоит денег.

По словам экспертов, с вводом комиссии за использование банковских карт при расчётах за товары Wildberries нарушает статью 16.1 Закона о защите прав потребителей. Согласно закону, продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ или услуг через национальные платёжные инструменты, а также через наличный расчёт — по выбору потребителя. При этом ему запрещено устанавливать различные цены в зависимости от способа оплаты. Таким образом, дискриминация покупателя, как говорится, налицо.

Почему владелице Wildberries Бакальчук не нравится госконтроль

Получается, за обслуживание платежей Wildberries исправно платил банкам всё время с момента своего основания, но сейчас вдруг что-то изменилось. Похоже, "Ягоды" решили в очередной раз переложить бремя на других. Раньше это были партнёры-продавцы. Теперь — покупатели.

Wildberries берёт процент с покупателей. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Если проанализировать скандалы вокруг Wildberries, случившиеся за последние полгода, создаётся впечатление, что менеджеры компании ищут любую лазейку для оптимизации расходов ради увеличения прибыли, при этом законность принимаемых решений для руководства площадки — это вопрос второстепенный.

Не зря же владелица маркетплейса Wildberries, миллиардерша Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ретейла – 2023" в конце мая призывала российское правительство не вмешиваться в работу цифровой площадки и отложить госрегулирование отрасли.

— Мы очень хорошо понимаем, что возникают всё чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так, — заявляла тогда Бакальчук в ходе одной из сессий форума.

Татьяна Бакальчук просит государство не регулировать маркетплейсы. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Впрочем, тогда её попытка сохранить "неформальное" и специфическое выстраивание отношений Wildberries с поставщиками и покупателями окончилась неудачей — в июле этого года президент Владимир Путин подписал разработанный ФАС "пятый антимонопольный пакет", который относит крупные электронные торговые площадки к доминирующим субъектам и предусматривает ряд ограничений для маркетплейсов и агрегаторов. В силу закон вступил 1 сентября.

Видимо, после этого в команде Бакальчук вызрела новая стратегия увеличения прибыли — за счёт покупателей.

Зачем Бакальчук открыла собственный банк

Ещё в феврале 2021 года владельца Wildberries приобрела банк "Стандарт-кредит", который уже к августу сменил вывеску на "Вайлдберриз банк" и стал готовиться вводить собственный электронный кошелёк для клиентов. Стоимость нового актива на конец года составила без малого 1 миллиард рублей, чистый убыток — 31,5 миллиона рублей.

Уставный капитал банка — 300 миллионов рублей, нетто-активы — ещё 700 с лишним. Фото © CПАРК

На сайте "Вайлдберриз банка" прямо указано, что организация появилась для "стратегического партнёрства с ООО "Вайлдберриз", направленного на предоставление доступных и качественных банковских услуг на основе цифровых сервисов покупателям, продавцам и франчайзи маркетплейса.

В современных условиях это не казус, а тренд — многие российские предприятия технологической сферы обзаводятся собственными платёжными системами и стремятся максимально расширить их клиентскую базу. Например, таким же банком обзавёлся "Озон".

Как отмечают эксперты, главная задача этих активов не заработать самостоятельно, а увеличить количество потребителей во всей экосистеме и, соответственно, увеличить общую прибыль.

Империя Wildberries ежегодно приносит сотни миллиардов рублей выручки. Фото © CПАРК

Как работает банковская карта банка Бакальчук

Виртуальная банковская карта WB Card появилась уже в январе 2022 года и менеджмент кредитной организации завлекал пользователей двухпроцентной скидкой на все покупки на маркетплейсе. Обслуживание карточки, зачисление и вывод средств — бесплатно, настоящий рай для шопоголика.

В реальности же всё оказалось не так радужно. Максимальный баланс карты всего 60 тысяч рублей, а покупки можно совершать на сумму не более 200 тысяч. Видимо, предполагалось, что держатели карточки будут пользоваться ею как кредитной и залезать перед банком в долги.

После запуска проекта на работу WB Card сразу посыпались жалобы: оказалось, что обещанная скидка не работает, есть проблемы с выводом средств, а многих постоянных покупателей маркетплейса разозлило, что их карточки оформлялись без уведомления — людей просто ставили в известность о том, что теперь они являются держателями карты.

Претензий к виртуальной банковской карте WB Card много. Фото © banki.ru

При этом закрыть WB Card, по словам авторов отзывов на одном из профильных сайтов, освещающих работу отечественной банковской системы, не так просто, как открыть. Как пишет один из пользователей, в службе поддержки "Вайдберриз банка" ему предложили лично явиться в офис, а он у структуры Бакальчук всего один — в Каретном переулке Москвы.

Почему Wildberries будет в плюсе

Прошлый — 2022 год — банк маркетплейса Wildberries закончил с убытком — почти 9 миллионов рублей. А с начала этого весь Wildberries не вылезает из скандалов и сопровождающих их финансовых потерь. Решение ввести трёхпроцентную комиссию может решать сразу две задачи: увеличить прибыль за счёт перекладывания финансового бремени от эквайринга на покупателей маркетплейса и заодно стимулировать их массово обзаводиться картами банка Бакальчук, поскольку они-то как раз бесплатные.

Как показывает практика, в случае с Бакальчук ситуация с комиссией, скорее всего, будет решаться в судах и затянется до момента их завершения после рассмотрения всех жалоб и апелляций. Сложные судебные процессы в России могут длиться годами, и за это время "Вайдберриз банк" полностью выполнит задачу по вовлечению в экосистему Wildberries большего числа пользователей, а маркетплейс, соответственно, получит двойную дополнительную прибыль.

Так свою миссию видит банк Татьяны Бакальчук. Сегодня появление таких структур характерно для технологических компаний. Фото © wb-bank.ru Справедливо ли введение в Wildberries комиссии за использование банковских карт? 0 Нет, если карта законная и действующая, не должно быть ущемления Если Wildberries не побоялся такое ввести, значит всё законно Пусть этой историей займутся Роспотребнадзор и силовики Я не покупаю ничего в Wildberries, меня это не касается

Авторы Евгений Кузнецов