Лайф узнал имя загадочного юриста, захотевшего оставить Ефремова без квартиры за 50 млн

Загадочным юристом, который отнёс завещание с требованием лишить российского актёра Михаила Ефремова пятикомнатной квартиры на Тверской улице в Москве, оказался друг семьи по имени Алексей. Он рассказал, что артист, отбывающий наказание за смертельное ДТП, хочет выселить его близких из трёшки на Олимпийском проспекте, претендуя на половину жилплощади. В итоге Алексей решил отомстить, уточняет телеграм-канал SHOТ.

Друг семьи дяди Ефремова рассказал о завещании. Видео © Telegram / SHOT

По словам мужчины, больше двадцати лет вместе с супругой они ухаживали за престарелым дядей Ефремова, концертмейстером Александром Покровским. За такую помощь вторая квартира пенсионера — та самая трёхкомнатная на Олимпийском проспекте у Екатерининского парка — после смерти владельца должна была достаться Алексею. Юрист пояснил, что жена Покровского "переписала" жилплощадь на них.

Сравнение пятикомнатной квартиры на Тверской и трёхкомнатной на Олимпийском, оставленных дядей Ефремова. Фото © Telegram / SHOT

Друг Ефремовых добавил, что актёр об этом знал и не возражал, так как ему с супругой Софьей после смерти дяди отходила квартира получше — пятикомнатная на Тверской. Но сейчас Ефремов неожиданно передумал и заявил права на половину из 73 квадратных метров ещё и на Олимпийском.

В этот момент Алексей и решился достать припрятанные рукописи Покровского, в которых тот завещал квартиру на Тверской не племяннику, а Правительству Москвы. По словам мужчины, Ефремов давил на дядю, заставляя отдать ему пятикомнатную на Тверской. За свои права на трёшку на Олимпийском Алексей намерен бороться с артистом в суде. При этом подлинность нового завещания ещё нужно будет установить.

Адвокат Алексндр Добровинский — об истории с завещанием квартиры дяди Ефремова. Видео © Telegram / SHOT

"Ну и пусть судятся. Мы сами в суд на них подаём сейчас. Но не уголовный, а гражданский суд. Что они отказываются от своих договорённостей", — отметил Алексей.