Жена погибшего в ДТП с Ефремовым — о загадочном завещании: Если актёр подарит квартиру, возьмём

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не имела новых контактов с представителями артиста. Об этом рассказала вдова мужчины Наталья на фоне новостей о внезапно появившемся "завещании" дяди актёра. По словам женщины, семье никто не предлагал денег, которые якобы завещал им родственник Ефремова.

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова рассказала, что им не предлагали денег из завещания дяди актёра. Видео © Telegram / SHOT

"Совсем ничего не было. Как раз наоборот, они говорили, что ничего не получим, ничего не даст. Мой сын подавал именно моральный ущерб", — отметила Наталья в беседе с SHOT.

Женщина сказала, что семья получила только один миллион рублей. Эти деньги по суду выплатили её сыну в качестве компенсации морального ущерба. По словам жены погибшего, во время следствия над Ефремовым и после приговора с матерью Сергея связывались друзья артиста. Они предлагали деньги и помощь в ремонте дома. Однако неизвестно, выполнили ли они свои обещания. Наталья подчеркнула, что семья не станет отказываться от московской квартиры дяди Ефремова, если актёр подарит её.