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16 октября, 15:08

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым — о загадочном завещании: Если актёр подарит квартиру, возьмём

Семье погибшего в ДТП с Ефремовым не предлагали денег из завещания дяди актёра

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не имела новых контактов с представителями артиста. Об этом рассказала вдова мужчины Наталья на фоне новостей о внезапно появившемся "завещании" дяди актёра. По словам женщины, семье никто не предлагал денег, которые якобы завещал им родственник Ефремова.

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова рассказала, что им не предлагали денег из завещания дяди актёра. Видео © Telegram / SHOT

"Совсем ничего не было. Как раз наоборот, они говорили, что ничего не получим, ничего не даст. Мой сын подавал именно моральный ущерб", — отметила Наталья в беседе с SHOT.

Женщина сказала, что семья получила только один миллион рублей. Эти деньги по суду выплатили её сыну в качестве компенсации морального ущерба. По словам жены погибшего, во время следствия над Ефремовым и после приговора с матерью Сергея связывались друзья артиста. Они предлагали деньги и помощь в ремонте дома. Однако неизвестно, выполнили ли они свои обещания. Наталья подчеркнула, что семья не станет отказываться от московской квартиры дяди Ефремова, если актёр подарит её.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что родной дядя актёра Михаила Ефремова, концертмейстер Александр Покровский, якобы завещал своё состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП, спровоцированном артистом. А квартиру в центре Москвы он оставил государству. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и влетел в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Это произошло 8 июня 2020 года в Москве. Пострадавший водитель умер от полученных травм. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок сократили на полгода — до семи с половиной лет. Актёр и священник Иван Охлобыстин считает, что Михаила Ефремова могут выпустить на свободу по УДО уже летом 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
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