На юге Москвы подожгли балкон следователя, который вёл дело Ефремова

В Москве подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, сообщает SHOT .

По информации телеграм-канала, накануне вечером неизвестные разлили и подожгли бензин под балконом 40-летнего Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёве. Огонь заметила дочь экс-следователя и самостоятельно его потушила. Оперативники разыскивают поджигателей.