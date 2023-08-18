На юге Москвы подожгли балкон следователя, который вёл дело Ефремова
В Москве подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, накануне вечером неизвестные разлили и подожгли бензин под балконом 40-летнего Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёве. Огонь заметила дочь экс-следователя и самостоятельно его потушила. Оперативники разыскивают поджигателей.
Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого находился 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице от полученных травм. Суд признал артиста виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда