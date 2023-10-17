Стал богаче на 50 млн рублей: Ефремов получил в наследство квартиру дяди, но теперь может лишиться её

Отбывающий наказание за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов весной 2023 года вступил в наследство пятикомнатной квартиры своего умершего дяди на Тверской улице в Москве. Информацию об этом подтвердил источник SHOT . Стоимость данного жилья составляет 50 миллионов рублей. Однако у артиста могут отобрать квартиру из-за появившегося нового завещания.

Известно, что собственником квартиры родного брата матери — концертмейстера Александра Покровского — Ефремов стал 27 марта этого года. Жильё находится в двух километрах от Кремля, а его площадь составляет 123 квадратных метра. Сам дядя артиста умер в июне 2022 года в возрасте 78 лет.

Однако Ефремов может лишиться этой квартиры. Ранее Лайф рассказывал, что родной дядя актёра Михаила Ефремова Александр Покровский завещал своё состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП, спровоцированном артистом. А квартиру в центре Москвы он оставил государству. Об этом сказано в расписке Покровского, которую предоставил неизвестный "юрист". В ней также указано, что другое завещание, написанное в пользу Ефремова, считается недействительным, поскольку оно якобы было составлено под давлением актёра. При этом пока что семье погибшего в ДТП с Ефремовым не предлагали денег из завещания дяди актёра.