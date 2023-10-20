Ефремов хочет отобрать трёшку в центре Москвы у семьи, которая 19 лет ухаживала за его дядей

Актёр Михаил Ефремов весной получил в наследство пятикомнатную квартиру своего умершего дяди на Тверской улице, за которым 19 лет ухаживала другая семья. Перед смертью артист убедил Александра Покровского не писать завещание, пообещав не вступать в наследство, однако всё же заявил свои права на жильё. При этом родственник оказался не промах и на видео записал просьбу не отдавать недвижимость знаменитому племяннику, сообщает SHOT.

Видеозавещание Александра Покровского — дяди Михаила Ефремова. Видео © t.me / SHOT

Семья Громовых до последнего верила Ефремову. Его обман раскрылся уже после вступления актёра в наследство, однако у Алексея и его жены Натальи для подстраховки было видеозавещание, записанное в тайне от актёра и его жены. Причём это первый случай в российской судебной истории, когда при установлении прав наследства будет использовано такое медиа.

На кадрах Александр просит оставить Ефремова без наследства на 80 миллионов рублей и отдать трёшку на Олимпийском проспекте Громовым, а пятикомнатную на Тверской — правительству Москвы. При этом юристы говорят, что видео едва ли будет иметь юридическую силу. Также придётся установить наличие монтажа, переозвучки и состояние Покровского. По мнению адвокатов, вкупе с письменным завещанием можно попробовать судиться, однако какой будет итог, пока непонятно.

Семья Громовых начала ухаживать за Покровским и его женой Ниной ещё в 2003 году. Они общались и дружили, а потом пожилая пара стала нуждаться в помощи. При этом родной племянник их никак не поддерживал. В 2014 году Покровские решили завещать большую квартиру Михаилу, а трёшку — помощникам. Нина отписала Громовым половину квартиры, а Александр поверил Ефремову, что тот не станет претендовать на его половину после смерти хозяина, и оставил договорённость на словах.

В 2022 году Покровские скончались с разницей в пять месяцев, после чего Ефремов благополучно обо всём "забыл" и вступил в права наследства. Алексей хотел во всём разобраться и писал актёру письма в тюрьму, однако ответа так и не получил. При этом его супруга велела Громовым довольствоваться лишь половиной трёшки и радоваться этому. Теперь они уверены, что Ефремовы подсуетятся и станут "выкуривать" их из квартиры — подключат чёрных риелторов или подселят "профессиональных" соседей, которые превратят их жизнь в ад.