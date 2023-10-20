Регион

Уведомления отключены

20 октября, 10:39

Ефремов хочет отобрать трёшку в центре Москвы у семьи, которая 19 лет ухаживала за его дядей

Дядя Ефремова перед смертью записал видеозавещание и ничего ему не оставил

Актёр Михаил Ефремов весной получил в наследство пятикомнатную квартиру своего умершего дяди на Тверской улице, за которым 19 лет ухаживала другая семья. Перед смертью артист убедил Александра Покровского не писать завещание, пообещав не вступать в наследство, однако всё же заявил свои права на жильё. При этом родственник оказался не промах и на видео записал просьбу не отдавать недвижимость знаменитому племяннику, сообщает SHOT.

Видеозавещание Александра Покровского — дяди Михаила Ефремова. Видео © t.me / SHOT

Семья Громовых до последнего верила Ефремову. Его обман раскрылся уже после вступления актёра в наследство, однако у Алексея и его жены Натальи для подстраховки было видеозавещание, записанное в тайне от актёра и его жены. Причём это первый случай в российской судебной истории, когда при установлении прав наследства будет использовано такое медиа.

На кадрах Александр просит оставить Ефремова без наследства на 80 миллионов рублей и отдать трёшку на Олимпийском проспекте Громовым, а пятикомнатную на Тверской — правительству Москвы. При этом юристы говорят, что видео едва ли будет иметь юридическую силу. Также придётся установить наличие монтажа, переозвучки и состояние Покровского. По мнению адвокатов, вкупе с письменным завещанием можно попробовать судиться, однако какой будет итог, пока непонятно.

Семья Громовых начала ухаживать за Покровским и его женой Ниной ещё в 2003 году. Они общались и дружили, а потом пожилая пара стала нуждаться в помощи. При этом родной племянник их никак не поддерживал. В 2014 году Покровские решили завещать большую квартиру Михаилу, а трёшку — помощникам. Нина отписала Громовым половину квартиры, а Александр поверил Ефремову, что тот не станет претендовать на его половину после смерти хозяина, и оставил договорённость на словах.

В 2022 году Покровские скончались с разницей в пять месяцев, после чего Ефремов благополучно обо всём "забыл" и вступил в права наследства. Алексей хотел во всём разобраться и писал актёру письма в тюрьму, однако ответа так и не получил. При этом его супруга велела Громовым довольствоваться лишь половиной трёшки и радоваться этому. Теперь они уверены, что Ефремовы подсуетятся и станут "выкуривать" их из квартиры — подключат чёрных риелторов или подселят "профессиональных" соседей, которые превратят их жизнь в ад.

Лайф узнал имя загадочного юриста, захотевшего оставить Ефремова без квартиры за 50 млн

Лайф узнал имя загадочного юриста, захотевшего оставить Ефремова без квартиры за 50 млн

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Покровский завещал своё состояние семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Ефремова, а квартиру в центре Москвы он оставил государству. Также в его расписке говорится, что другое завещание, написанное в пользу актёра, считается недействительным, поскольку оно якобы было составлено под давлением. При этом известно, что пока семье погибшего в ДТП с Ефремовым не предлагали денег из завещания дяди актёра.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Николь Вербер
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров