Пентагон ответил на теорию заговора о вербовке Тейлор Свифт строчкой из её хита

В этой фразе чиновница использовала слова из песни Свифт Shake it off, что переводится как "стряхнуть с себя", отмечает Politico. Затем Сингх вновь процитировала хиты артистки, отвечая на вопросы журналистов о финансировании правительства Штатов. Речь идёт о композициях Out of the woods и I wish you would.