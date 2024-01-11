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Пентагон ответил на теорию заговора о вербовке Тейлор Свифт строчкой из её хита

Минобороны США опровергло сообщения о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

11 января, 15:20
Певица Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Певица Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Американская певица Тейлор Свифт не работает на Минобороны США, а слухи о том, что ей поручено вести борьбу с дезинформацией в Сети, являются ложными. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

"Что касается этой теории заговора: советую стряхнуть её", цитирует издание заместителя пресс-секретаря ведомства Сабрину Сингх.

В этой фразе чиновница использовала слова из песни Свифт Shake it off, что переводится как "стряхнуть с себя", отмечает Politico. Затем Сингх вновь процитировала хиты артистки, отвечая на вопросы журналистов о финансировании правительства Штатов. Речь идёт о композициях Out of the woods и I wish you would.

Издание объясняет, что слухи о работе Свифт на Пентагон возникли после высказывания ведущей Fox News Джесс Уоттерс. По её словам, подразделение психологических операций ведомства предложило партнёрство певице ещё четыре года назад. Свифт сочли "влиятельным человеком", способным воздействовать на общественное мнение. Она якобы должна была бороться с дезинформацией в Сети.

Тейлор Свифт стала миллиардершей и помогла поднять американскую экономику
Тейлор Свифт стала миллиардершей и помогла поднять американскую экономику

Напомним, в декабре 2023 года американская певица Тейлор Свифт стала "человеком года" по версии журнала Time, опередив таких номинантов, как Владимир Путин, Си Цзиньпин и Барби. Имя победительницы с её портретом на обложке появилось на сайте авторитетного издания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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