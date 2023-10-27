Тейлор Свифт стала миллиардершей и помогла поднять американскую экономику

Состояние 33-летней американской певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов после музыкального тура Eras. Как отмечает Bloomberg, 53 выступления артистки в США в этом году даже помогли поднять американскую экономику — валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,3 миллиарда долларов.

Агентство уточняет, что общее состояние исполнительницы складывается, в частности, из 400 миллионов долларов от музыкальных релизов с 2019 года, 370 миллионов долларов с продажи билетов и мерча, а также недвижимости, которая оценивается в 110 миллионов долларов. Причём в городах, где выступала Тейлор Свифт, резко увеличивались пассажиропоток в общественном транспорте и заполняемость гостиниц.

"Тейлор Свифт не только талантлива, но и является великим экономистом. У Тейлор отличные идеи, она способна масштабировать свои идеи и, похоже, довольно склонна к риску", — отметила экономист по труду в Чикагском университете Кэролин Слоун.

Причём гастроли стартовали, когда граждане США, соскучившиеся по живой музыке во время пандемии, готовы были платить после снятия ограничений. В среднем билет на концерт Тейлор Свифт стоит 254 доллара (почти 24 тысячи рублей). У певицы в рамках тура должно состояться ещё 89 выступлений.