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27 октября, 15:48

Тейлор Свифт стала миллиардершей и помогла поднять американскую экономику

Bloomberg: Состояние Тейлор Свифт превысило миллиард долларов после тура Eras

<p>Певица Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL</p>

Певица Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Состояние 33-летней американской певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов после музыкального тура Eras. Как отмечает Bloomberg, 53 выступления артистки в США в этом году даже помогли поднять американскую экономику — валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,3 миллиарда долларов.

Агентство уточняет, что общее состояние исполнительницы складывается, в частности, из 400 миллионов долларов от музыкальных релизов с 2019 года, 370 миллионов долларов с продажи билетов и мерча, а также недвижимости, которая оценивается в 110 миллионов долларов. Причём в городах, где выступала Тейлор Свифт, резко увеличивались пассажиропоток в общественном транспорте и заполняемость гостиниц.

"Тейлор Свифт не только талантлива, но и является великим экономистом. У Тейлор отличные идеи, она способна масштабировать свои идеи и, похоже, довольно склонна к риску", — отметила экономист по труду в Чикагском университете Кэролин Слоун.

Причём гастроли стартовали, когда граждане США, соскучившиеся по живой музыке во время пандемии, готовы были платить после снятия ограничений. В среднем билет на концерт Тейлор Свифт стоит 254 доллара (почти 24 тысячи рублей). У певицы в рамках тура должно состояться ещё 89 выступлений.

По стопам Оззи Осборна: Певица Тейлор Свифт на концертах теперь тоже ест животных

По стопам Оззи Осборна: Певица Тейлор Свифт на концертах теперь тоже ест животных

Как ранее сообщал Лайф, фанаты Тейлор Свифт в Сиэтле настолько были рады её концерту, что вызвали землетрясение магнитудой 2,3. Особенно сильные вибрации поклонники создали во время песни Shake it off ("Встряхнись").

Никита Осипов
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