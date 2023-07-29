Shake it off: Фанаты Тейлор Свифт вызвали землетрясение на её концерте

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт раскачали зал во время её концерта в Сиэтле и вызвали землетрясение. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на данные сейсмолога.

"Концерт Тейлор Свифт в американском городе Сиэтл вызвал сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3", — говорится в публикации.

Эти данные были зафиксированы во время выступлений 22 и 23 июля. За два вечера концерты Свифт собрали 144 тысячи гостей. Как пишет ABC13, особенно сильную тряску поклонники задали во время песни Свифт Shake it off ("Встряхнись"). Причём её выступления побили рекорд, который был установлен фанатами американского футбола в Сиэтле в 2011 году. Тогда явление получило название "звериное землетрясение". Дело в том, что болельщики были так рады победе команды "Сиэтл Сихокс", которая играла против "Нью-Орлеан Сэйнтс", что буквально расшатали город.

Сама же певица поблагодарила в соцсетях после выступления поклонников и отметила их высокую активность.

"Сиэтл, это был действительно один из моих любимых выходных. Спасибо за всё. Все эти аплодисменты, крики, прыжки, танцы, пение во все лёгкие", — написала Тейлор Свифт.