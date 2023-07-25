В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

На юго-востоке Турции случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 18 километрах к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). В этом населённом пункте проживает чуть более 88 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров.

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. Землетрясение длилось около пяти секунд.