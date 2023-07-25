В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
На юго-востоке Турции случилось землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 18 километрах к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). В этом населённом пункте проживает чуть более 88 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 12 километров.
В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. Землетрясение длилось около пяти секунд.
Напомним, 22 июля в районе города Саимбейли турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 3,9. В этот же день землетрясение магнитудой 4,2 случилось в провинции Малатья на востоке республики.
Лайф писал, что жителей Турции предупредили о ещё одном мощном землетрясении. По словам сейсмолога Халюка Эйидогана, в зоне риска — Стамбул и регион Мраморного моря. Сообщение он озвучил на фоне заявления учёного Наджи Гёрюра, который также предсказал возможное землетрясение в Стамбуле.
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