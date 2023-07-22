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22 июля, 18:11

Турцию всколыхнуло второе за день землетрясение

В провинции Малатья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 случилось в субботу в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает в Twitter местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD Deprem).

Подземные толчки были зафиксированы в районе Доганшехир в 17:43 (время совпадает с московским). Очаг залегал на глубине семи километров. О пострадавших и разрушениях в результате ЧП не сообщается.

Это второе землетрясение за день — ещё одно случилось в турецкой провинции Адана, очаг зафиксирован на такой же глубине.

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Ещё 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул. Власти Турции начали подготовку города к возможному разрушительному землетрясению.

Обложка ©

Getty Images / Mehmet Akif Parlak

Ирина Фальке
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