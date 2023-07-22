Турцию всколыхнуло второе за день землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 случилось в субботу в провинции Малатья на востоке Турции. Об этом сообщает в Twitter местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD Deprem).

Подземные толчки были зафиксированы в районе Доганшехир в 17:43 (время совпадает с московским). Очаг залегал на глубине семи километров. О пострадавших и разрушениях в результате ЧП не сообщается.

Это второе землетрясение за день — ещё одно случилось в турецкой провинции Адана, очаг зафиксирован на такой же глубине.