По стопам Оззи Осборна: Певица Тейлор Свифт на концертах теперь тоже ест животных

Ещё в марте у певицы Тейлор Свифт начался тур Eras Tour, и в его рамках в это воскресенье, 4 июня, исполнительница провела концерт на стадионе "Солджер Филд" в Чикаго. Однако прямо перед гигантской толпой фанатов в процессе исполнения одной из песен с девушкой произошёл не самый приятный инцидент.

Перед началом исполнения композиции Tolerate It из альбома Evermore Тейлор проглотила жука и сообщила об этом своим зрителям. "Я только что проглотила жука", — сказала певица прямо со сцены, после чего закрыла лицо и отвернулась, пытаясь выплюнуть наглого злодея.

Зачем певица Тейлор Свифт принесла в жертву жука на своём концерте. Фото © Shutterstock

При этом звезда помнила, что всё это время была под прицелами камер и взглядов фанатов. Поэтому попыталась уверить, что с ней всё хорошо. Однако, говоря об этом, звучала крайне неубедительно. "Это так глупо", — грустно сказала Тейлор. После Свифт попыталась обратить ситуацию в шутку и, повернувшись к взволнованным поклонникам, прокомментировала: "Вкусно. Есть надежда, что никто из вас этого не видел?"



Как рассказывает издание Billboard, затем певица добавила, что насекомых вокруг летает слишком много, так что вероятность того, что инцидент повторится, весьма велика. А следом знаменитость с улыбкой попросила всех сделать вид, будто ничего случившегося не было. "Ладно, ребята, давайте начнём сначала. Ничего этого не было. Погрузимся в наши воспоминания и отмотаем их. Мы вернулись на 36 секунд назад".

Тейлор Свифт на концерте в Чикаго съела жука. Фото © Getty Images / Natasha Moustache / TAS23

Напомним, что певица Тейлор Свифт не первая, кто решилась, хоть и случайно, перекусить животинкой на сцене. В 1986 году музыкант Оззи Осборн на концерте со своей группой устроил необыкновенный перформанс. Он откусил голову летучей мыши! По его словам, животное было самым настоящим и вполне живым. А после столь дикой выходки Оззи пришлось лечь в больницу и постоянно терпеть уколы. Ведь, как известно, летучие мыши — одни из крупнейших переносчиков бешенства.