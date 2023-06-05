"Собачьи" улицы в России и кошачий остров: Как ещё люди показывают свою любовь к пушистикам

В культуре постоянно встречается противопоставление собак и кошек. Некоторые предпочитают активных и преданных "друзей человека", а другие — своенравных ночных хищников. Доходит до того, что определённые питомцы становятся символами города, а иногда и божествами. Рассказываем о том, как разные страны проявляют любовь к этим животным — от названий улиц в честь собак до целого кошачьего острова.

"Собачьи" улицы в России

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В России нет культа четвероногих питомцев, как в Стамбуле или Непале. Но перевес в пользу одной из сторон всё же прослеживается. Аналитики "Яндекс Карт" в недавнем исследовании названий улиц, ассоциированных с животными, собрали несколько пар животных-оппонентов и сравнили число связанных с ними улиц. Оказалось, что "кошачьих" улиц в три раза больше, чем "собачьих".

Названий в честь собак значительно меньше, среди них, например, Спаниельская, Алабайская и улица Собачкина Сторожка. Однако любителям псов не стоит расстраиваться. Не всегда такие названия напрямую связаны с питомцами. Часто это просто омонимия — одинаковые по звучанию и написанию слова, но разные по значению. Так, улица Чёрная Курья в Архангельске относится не к курицам, а к слову "курья", которое означает "залив".

Интересно и то, что для названий улиц в разных частях России характерны определённые животные. Например, буйволы встречаются чаще всего в наименованиях улиц Северного Кавказа, потому что они играли важную роль в развитии сельского хозяйства региона. В рейтинге самых популярных животных в названиях улиц России лидируют птицы. Первое место занял соловей, а за ним — орёл, лебедь и сокол.

Японский остров Тасиро — место, где кошек больше, чем людей

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Японский остров Тасиро — удивительное место, где кошек в шесть раз больше, чем людей. С древних времён здесь почитали пушистых хищников из-за того, что они охотились на крыс, которые мешали местному производству шёлка. Более того, рыбаки, наблюдая за поведением котов, предугадывали погоду и даже поведение рыб.

На острове также располагается храм, который построен в честь кошек — Неко Дзиндзя. Святыня появилась после того, как камень случайно упал на животное. В честь него рыбаки создали мемориал, чтобы почтить память ушедшего питомца. В Японии кот — это символ удачи и богатства, поэтому в Стране восходящего солнца к этим питомцам особенно трепетное отношение.

День поклонения собакам в Непале

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К собакам в Непале особое отношение. Они считаются защитниками семей и хранителями дома. Более того, в честь этих питомцев проводится праздник "Кукур тихар", где "кукур" означает "собака".

Жители верят, что собаки близки к богу смерти и правосудия Ямараджи. Во время фестиваля непальцы устраивают традиционную церемонию, где псам надевают на шею гирлянды из цветков, а также предлагают угощения в знак связи с богом — мясо, яйца и собачий корм. Принято почитать не только домашних питомцев, но и бездомных. Неуважительное отношение к любым собакам здесь считается тяжким грехом.

Фестиваль тихар длится пять дней, и каждый из них посвящён отдельным животным, помимо собак. Почитают ворон, коров и волов, а последний день отмечают величие людей.

"Нечистые" коты и почитаемые собаки Индии

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В Индии собак примерно в десять раз больше, чем кошек, и это объясняется не только историческими причинами, но и мировоззренческими. До прихода англичан в стране не было домашних котов, поэтому здесь их очень мало. Более того, они считаются нечистыми животными. Это связано с тем, что бог мудрости Ганеша передвигается на крысе, на которых кошки, как известно, охотятся. Кроме того, индийцы верят, что коты — ненасытные звери, которые всегда будут гоняться за мышами и птицами, тогда как собака довольствуется тем что есть.

В разных регионах Индии существует поверье, что одна из форм бога Шивы — Бхайрава — воплощается в виде собаки. А у многих божеств Индии псы считаются верными компаньонами. Например, спутница Индры, царя всех богов, была собакой.

Стамбул — город кошек

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В Стамбуле, культурной столице Турции, количество бездомных кошек разнится от ста тысяч до более миллиона. Такая популяция связана с тем, что в османские времена большинство домов строилось из дерева, тем самым создавая убежище для крыс. Поэтому коты стали необходимостью для борьбы с вредителями.

Большинство турков считают котов не бездомными, а общинными домашними животными. Такое тёплое отношение связано с древними религиозными традициями. Предания гласят, что пророк Мухаммед так сильно любил этих животных, что однажды отрезал часть своей одежды для того, чтобы не разбудить спящего питомца, который на ней уснул. Другая легенда рассказывает, что кошка спасла пророку жизнь, прогнав опасную змею. Взамен Мухаммед подарил ей девять жизней и способность приземляться на четыре лапы.