5 примет, которые есть только в России и в них до сих пор все верят
Ни один иностранец не сможет найти причинно-следственные связи между этими суевериями и реальностью. Зато русские люди до сих пор верят этим приметам и активно используют их в повседневности.
У каждого народного поверья есть своя подоплёка, каким бы странным оно ни казалось жителям других стран. Вот несколько примеров.
Не надевать одежду наизнанку
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Истоки этой приметы — в крестьянской среде. Женщины тратили много времени и усилий, чтобы выткать полотно изо льна или шерсти. Они часто пряли в темноте, при лучине, а потом дополнительно украшали одежду вышивкой и оберегами. Поэтому надевать вещь наизнанку считалось неуважением к рукам, которые её создали, и грозило владельцу неприятностями.
Просыпать соль — к неприятностям
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На Руси соль всегда была в цене: её везли на телегах из Прикарпатья в Киев, Новгород и другие города. Но торговые пути часто пролегали по опасным местам, и иногда обозы просто тонули в болотах. Поэтому к соли относились очень бережно и строго следили, чтобы никто её не просыпал.
Не свистеть дома
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Свист в избе ассоциировался с нечистой силой, поэтому делать это дома было крайне нежелательно. Русские всегда очень бережно относились к своему жилищу и старались защитить его от ведьм, чертей, русалок и других существ из потустороннего мира. Свистеть запрещалось и в гостях — это считалось проявлением неуважения к хозяину.
Через порог не здороваются
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На Руси верили, что здороваться и передавать вещи через порог нельзя, чтобы в доме не появилась нечистая сила или дети не онемели. Дело в том, что любой порог священен: это граница между внешним и внутренним пространством, а также нашим миром и местом обитания духов. В старину даже прах умерших часто хоронили именно под порогом.
Постучать по дереву на удачу
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Это поверье унаследовано от язычников, которые верили, что в каждом дереве обитает свой дух: к нему часто обращались за защитой. В наше время этот ритуал ассоциируется скорее с христианством. Прикосновение к дереву сродни прикосновению к кресту, на котором был распят Иисус.