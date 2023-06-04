5 примет, которые есть только в России и в них до сих пор все верят

У каждого народного поверья есть своя подоплёка, каким бы странным оно ни казалось жителям других стран. Вот несколько примеров.

Не надевать одежду наизнанку

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Истоки этой приметы — в крестьянской среде. Женщины тратили много времени и усилий, чтобы выткать полотно изо льна или шерсти. Они часто пряли в темноте, при лучине, а потом дополнительно украшали одежду вышивкой и оберегами. Поэтому надевать вещь наизнанку считалось неуважением к рукам, которые её создали, и грозило владельцу неприятностями.

Просыпать соль — к неприятностям

На Руси соль всегда была в цене: её везли на телегах из Прикарпатья в Киев, Новгород и другие города. Но торговые пути часто пролегали по опасным местам, и иногда обозы просто тонули в болотах. Поэтому к соли относились очень бережно и строго следили, чтобы никто её не просыпал.

Не свистеть дома

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Свист в избе ассоциировался с нечистой силой, поэтому делать это дома было крайне нежелательно. Русские всегда очень бережно относились к своему жилищу и старались защитить его от ведьм, чертей, русалок и других существ из потустороннего мира. Свистеть запрещалось и в гостях — это считалось проявлением неуважения к хозяину.

Через порог не здороваются

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На Руси верили, что здороваться и передавать вещи через порог нельзя, чтобы в доме не появилась нечистая сила или дети не онемели. Дело в том, что любой порог священен: это граница между внешним и внутренним пространством, а также нашим миром и местом обитания духов. В старину даже прах умерших часто хоронили именно под порогом.

Постучать по дереву на удачу

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