17-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 5 июня

5 июня, согласно народному календарю, отмечается праздник Левон Огуречник, или ещё его называют Левон Конопляник. Люди считали, что именно этот день наиболее удачен для посадки этих культур. Православная церковь сегодня празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского и Суздальского.

Что ждать от 17-х лунных суток 5 июня 2023 года

Что ожидать от 5 июня 2023 года, в 17-е лунные сутки? Фото © Freepik

17-е лунные сутки — сфера ответственности Земли. Согласно астрологии, она считается надёжным защитником. А потому день пройдёт спокойно, никто не сможет причинить вам вред. Сегодняшний символ — виноградная гроздь — означает богатство и достаток. Чтобы 5 июня прошло хорошо, можно одеться в солнечные цвета или другие, но не менее яркие. Цифра 17-х лунных суток — восемь, она схожа со знаком бесконечности, а потому все поступки будут удачными вдвойне. Амулетами сегодня считаются циркон и гематит — любого, кто их наденет, будет ждать удача в любви.

17-й лунный день: что можно делать 5 июня 2023 года

Что можно делать в 17-й лунный день — 5 июня 2023 года? Фото © Freepik

Чтобы 17-й лунный день прошёл благополучно, а вы получили от него максимальное количество радости и удовольствия, рассказываем, чем сегодня можно заниматься. Согласно астрологии, разрешается устроить для себя любые развлечения: вечеринки, театр, концерты, танцы и тому подобное. Но переусердствовать не стоит.

Сегодня можно в меру пить алкоголь.

5 июня окажется успешной датой как для шумных вечеринок с друзьями, так и для романтического свидания с любимым человеком.

17-й день лунного календаря удачен в плане музыки. Сегодня можно внезапно обрести в себе песенный талант или поймать мысль, что хочется научиться игре на каком-нибудь инструменте.

Творческие личности сегодня смогут выполнить поставленные задачи и получить за это заслуженное восхищение.

17-е лунные сутки — отличное время, чтобы провести день с детьми. Вспомнить себя в их возрасте. Забудьте про ограничения, просто наслаждайтесь.

17-й лунный день: что нельзя делать 5 июня 2023 года

Что нельзя делать в 17-й лунный день — 5 июня 2023 года. Фото © Freepik / prostooleh

Чтобы не столкнуться с неприятностями и не попасть в беду, необходимо соблюсти некоторые ограничения. 17-й лунный день полон соблазнов, а потому необходимо быть крайне осторожным. Не стоит рисковать без причины, соглашаться на авантюры. Над каждым предложением лучше хорошенько подумать, прежде чем принять решение.

Нельзя тосковать и раздражаться. Негативным эмоциям сегодня здесь не место. Но если иначе никак не получилось, то вас всегда поддержат близкие люди.

В 17-й лунный день надо быть осторожнее и с любовными делами. В целом атмосфера суток к ним располагает. Но тут нельзя перегнуть палку и наделать глупостей. Достаточно просто пообщаться.

Для людей серьёзных 5 июня прожить будет непросто, так как они не привыкли пускать всё на самотёк. Однако именно так и надо сегодня сделать. Тогда никаких проблем не возникнет.

Ни в коем случае нельзя устраивать ссоры. Лучше всего попытайтесь сгладить начинающийся конфликт. Игнорировать его тоже не стоит.

Согласно народным приметам, на Левона Огуречника нельзя мыть голову, это может принести неприятности.

Также не стоит использовать чужую расчёску с чьими-то волосами на ней.

Не рекомендуется 5 июня делать ремонт, заниматься поклейкой обоев, чинить вещи. Эти действия могут отрицательно сказаться на спокойствии в доме.

5 июня нельзя ссориться, впадать в уныние и грустить.

В 17-й лунный день на праздник Левона Огуречника не стоит ходить в гости к друзьям и дальним родственникам.