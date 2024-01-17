Очередной развод? Фанаты бьют тревогу, не найдя на последних фото Нюши обручального кольца

Придя в себя после второй беременности и родов, знаменитая певица, которая вот уже как несколько лет живёт в Дубае, после паузы в карьере снова вернулась на сцену. Но, похоже, в неполном семейном составе. Особо внимательные поклонники, следящие за каждой новой публикацией Анны Шурочкиной, более известной как певица Нюша, обратили внимание, что на последнем фото на пальце звезды не было обручального кольца.

Певица Нюша появилась без обручального кольца — намекает на развод? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nyusha_nyusha

Это ли не явный показатель, что ещё одна звёздная пара рассталась? Удивительно, но после фотографии с "голым" безымянным пальцем фанаты сразу обнаружили намёки на развод и в последней песни Нюши. Считают, что эти строки и есть объяснение: "Устала я от обмана, мало ли ты знаешь. Грусть сводит с ума, путаюсь, но даю тебе попытку". Возможно, Анна устала скрывать разлад с Игорем Сивовым и решила честно обо всём рассказать.

Напомним, что слухи о разводе ходили уже давно. Нюша и Игорь поженились в 2017 году. Примерно через год после у них родилась дочь Симба, а второй ребёнок — Саффрон — появился на свет в 2021-м.

Нюша с Игорем поженились в 2017 году, а в 2023 поползли слухи об измене и разводе. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

После в звёздной семье наступил, по-видимому, кризис, поползли слухи об измене Игоря, а потом и о разводе с ним Нюши из-за этого. Но официального подтверждения певица пока не давала. Зато совместные фото с Сивовым исчезли. К тому же есть информация, что Нюша удалила супруга и друзей в социальных сетях и Новый год встречала отдельно в Москве, в то время как Сивов оставался в Дубае.