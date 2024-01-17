Макаревича* требуют лишить звания народного артиста РФ и всех соцвыплат 17 января, 08:45 Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыканта Андрея Макаревича* требуют лишить звания народного артиста РФ и всех социальных выплат, с таким заявлением к министру культуры РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По данным SHOT, сейчас Макаревич* продолжает получать из бюджета около 60 тысяч рублей (пенсия и надбавка за звание народного артиста). Всего же после отъезда из России лидеру "Машины времени" перечислили почти 1,5 млн рублей.

Кроме Макаревича*, общественники собираются добиться лишения званий "Народный артист РФ" и "Заслуженный артист РФ" всех деятелей культуры, которые уехали после начала спецоперации за рубеж и "порочат культуру родины". ФПБК просит главу Минкульта выйти в Госдуму с соответствующей законодательной инициативой.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Авторы Александра Вишнякова