Андрей Макаревич* продал всю недвижимость в России

Музыкант Андрей Макаревич* избавился от последней недвижимости в России. По данным SHOT, он передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, который остался в России, а особняк в Истринскои районе Подмосковья переписал на сестру.

Как пишет телеграм-канал, в конце сентября лидер "Машины времени" заключил договор дарения и переписал свою долю в двушке площадью 56,5 квадрата на сына. Теперь 2/3 принадлежит Ивану и 1/3 — его матери и бывшей жене рокера Алле Макаревич. В этом историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки ранее жил Борис Березовский, а также актёры Глеб Стриженов и Владимир Ивашов. Сейчас стоимость такой квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.





Также Макаревич* избавился от дома площадью 400 квадратов в элитном коттеджном посёлке "Павлово" Истринского района. По данным SHOT, восемь месяцев назад земельный участок с домом передан родной сестре музыканта — 61-летней танцовщице Наталье Макаревич. Кстати, стоимость коттеджей в этом посёлке доходит до 800 миллионов рублей.

Коттедж Андрея Макаревича* в Подмосковье. Фото © SHOT

А ранее Лайф узнал, что музыкант-иноагент Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. В этом статусе он вёл предпринимательскую деятельность 23 года. В качестве ИП музыкант был зарегистрирован в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.