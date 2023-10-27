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27 октября, 08:28
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Андрей Макаревич* продал всю недвижимость в России

<p>Андрей Макаревич* и его сын Иван. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Андрей Макаревич* и его сын Иван. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Музыкант Андрей Макаревич* избавился от последней недвижимости в России. По данным SHOT, он передал долю в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, который остался в России, а особняк в Истринскои районе Подмосковья переписал на сестру.

Как пишет телеграм-канал, в конце сентября лидер "Машины времени" заключил договор дарения и переписал свою долю в двушке площадью 56,5 квадрата на сына. Теперь 2/3 принадлежит Ивану и 1/3 — его матери и бывшей жене рокера Алле Макаревич. В этом историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки ранее жил Борис Березовский, а также актёры Глеб Стриженов и Владимир Ивашов. Сейчас стоимость такой квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.

  • Дом, где находилась квартира Андрея Макаревича*. Фото © SHOT
    Дом, где находилась квартира Андрея Макаревича*. Фото © SHOT
  • Бывшая квартира Андрея Макаревича*. Фото © SHOT
    Бывшая квартира Андрея Макаревича*. Фото © SHOT

Дом, где находилась квартира Андрея Макаревича*. Фото © SHOT

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Также Макаревич* избавился от дома площадью 400 квадратов в элитном коттеджном посёлке "Павлово" Истринского района. По данным SHOT, восемь месяцев назад земельный участок с домом передан родной сестре музыканта — 61-летней танцовщице Наталье Макаревич. Кстати, стоимость коттеджей в этом посёлке доходит до 800 миллионов рублей.

Коттедж Андрея Макаревича* в Подмосковье. Фото © SHOT

Коттедж Андрея Макаревича* в Подмосковье. Фото © SHOT

"Вот и сидите без лекарств": Почему Андрей Макаревич проклинает россиян

"Вот и сидите без лекарств": Почему Андрей Макаревич проклинает россиян

А ранее Лайф узнал, что музыкант-иноагент Андрей Макаревич* закрыл ИП в России. В этом статусе он вёл предпринимательскую деятельность 23 года. В качестве ИП музыкант был зарегистрирован в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Миша сегодня в 14:05

    Почему не заморозили все активы иноагентов,как это сделали в ЕС и США? Или мы добрые и богатые? Тогда увеличьте мне пенсию до 50тыс рублей. Хотя бы.

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