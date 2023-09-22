Макаревич* закрыл ИП, с помощью которого зарабатывал в России 23 года

Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* закрыл своё ИП в России. В этом статусе он вёл предпринимательскую деятельность 23 года.

По данным SHOT, на днях артист, живущий сейчас в Израиле, принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для проведения концертов на территории РФ. Зарегистрировано ИП было в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.