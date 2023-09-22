Макаревич* закрыл ИП, с помощью которого зарабатывал в России 23 года
Андрей Макаревич* закрыл ИП в России
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Музыкант-иноагент Андрей Макаревич* закрыл своё ИП в России. В этом статусе он вёл предпринимательскую деятельность 23 года.
По данным SHOT, на днях артист, живущий сейчас в Израиле, принял решение ликвидировать свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для проведения концертов на территории РФ. Зарегистрировано ИП было в 2000 году с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.
Весь остальной российский бизнес музыканта фактически заморожен. Фирма "Самый cмак", где Макаревич* является соучредителем, работу приостановила. В апреле артист вышел из состава учредителей "Джем-клуба Андрея Макаревича*". Само музыкальное заведение продолжает работать.
Ранее Лайф узнавал, какие звания и госнаграды есть у лидера "Машины времени", а также какое имущество он оставил в России.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.