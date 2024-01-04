Как в 2023 году Андрей Макаревич стал предателем и всё потерял Среди звёзд, сбежавших за границу после начала СВО, оказался и музыкант Андрей Макаревич*. Он живёт в Израиле. На Россию он затаил лютую злобу и вымещает её при первой же возможности. 3 января, 21:40 Андрей Макаревич*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ростислав Нетисов, © Shutterstock

Как после бегства Макаревич* собирался стать в России агитатором и пропагандистом

Год назад, как выяснил Лайф, Макаревич* решил бороться с "режимом" на информационном поле. Вместе с пятью своими единомышленниками-иноагентами он стал соучредителем фирмы "Философия ненасилия".

Помимо Макаревича* и Апресяна* у "Философии ненасилия" было ещё четыре учредителя, и все они иноагенты. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Учреждённая компания должна была заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, оказывать полиграфические услуги. Кроме прочего, были заявлены теле- и радиовещание.

Генеральным директором созданного 12 января предприятия стал российский учёный, доктор философских наук, заведующий сектором этики Института философии РАН и с 9 декабря прошлого года иностранный агент Рубен Апресян*.

Помимо Макаревича* и Апресяна* у "Философии ненасилия" было ещё четыре учредителя, и все они иноагенты. Это правозащитница из Нижнего Новгорода Олимпиада Усанова*, скандальный адвокат из Краснодара Михаил Беньяш*, журналисты Андрей Колесников* (не путать с тёзкой из ИД "Коммерсант") и Дмитрий Любимов* из Марий Эл. У всех совладельцев — равные доли владения.

Апресян* на протяжении многих лет получал финансирование из-за рубежа через иностранный фонд. Деньги от фонда учёному поступали в виде грантов на научную и просветительскую работу. Среди вороха научных проектов, сделанных по заказу американских институтов, у Апресяна* есть работа, озаглавленная почти как его совместная с Макаревичем* фирма "Философия ненасилия", — "Опыт ненасилия в ХХ столетии". Этот труд был написан при поддержке Albert Einstein Institution (США).

Российские власти отреагировали оперативно: в течение пары недель контора получила иноагентский статус, что поставило крест на планах владельцев по её развитию.

Как Макаревич* качает права в Израиле

Не прошло и двух лет после бегства из России, как Андрей Макаревич* стал жаловаться на порядки в Израиле. От музыканта досталось местным бюрократам и Почте Израиля за не доставленную с родины посылку с личными вещами.

— У меня вопрос поближе к земле: скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы? Почему у нас любую ср... бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придёт не в означенный день, а спустя неделю? — возмущался работой чиновников, магазинов и курьеров Макаревич*.

Не прошло и двух лет после бегства из России, как Андрей Макаревич* стал жаловаться на порядки в Израиле. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / makarevich_andrey_official

В своих соцсетях "машинист" сетовал на то, что его случай не единичный, таков в целом уровень сервиса в стране, и удивлялся израильтянам, которые лишь разводят руками, соглашаясь с реальностью. А вместо того, чтобы бороться за свои права, на улицы протестовать выходят из-за проводимой судебной реформы.

— Полгода я ждал из России посылку с дорогими мне вещами. После того как посылка оказалась в почтовом отделении Израиля, я выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку с этим отделением, заплатил пошлину (две тысячи евро, на минуточку), после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию — и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща, — негодует в своих соцсетях Макаревич*.

Почему Андрей Макаревич* проклинает россиян

На фоне регулярных мелких неудобств в Израиле и провалившейся попытки оспорить решение Минюста о включении Макаревича* в список иноагентов подоспела ещё одна тревожная новость: Российское авторское общество перестало платить отчисления от использования песен "машиниста". Похоже, эти деньги вносили заметный вклад в копилку музыканта — после этого Макаревич* обрушил потоки желчи на простых ничем его не обидевших россиян.

На фоне регулярных мелких неудобств в Израиле и провалившейся попытки оспорить решение Минюста о включении Макаревича* в список иноагентов подоспела ещё одна тревожная новость: Российское авторское общество перестало платить отчисления от использования песен "машиниста". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

— По башке получили жители, которые делали вид, что всё хорошо. Теперь они сидят без лекарств и говорят: "А как же так?" А вот так. Сидите без лекарств, — прокомментировал Макаревич* новость о том, что Запад намерен запретить ввозить в Россию иностранные жизненно важные лекарства.

Хотя отношение музыканта к России и её гражданам, похоже, всегда было не очень. Например, чего стоят фразы о том, что с бегством Пугачёвой, Галкина* и Земфиры* от россиян уехала Россия, а в стране осталось только невежественное быдло.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Авторы Евгений Кузнецов