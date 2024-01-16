"Теперь буду крёстным": Экстрасенс Олег Шепс рассказал, что у брата родился ребёнок, и выложил фото из роддома

Только недавно отгремел финал "Битвы экстрасенсов", в которой Олег и не выиграл, и не проиграл, как молодой медиум снова подогревает интерес фанатов к своей персоне. Но на этот раз по иной причине — семейной. Ведь Шепс поделился с поклонниками радостной новостью — он скоро окажется крёстным отцом племянника.

"Братишка стал папой, а я теперь буду крёстным!" — написал Олег в своих социальных сетях, прилагая трогательное фото из роддома. Видно, как горд экстрасенс за своего брата.

Медиум Олег Шепс рассказал, что станет крёстным папой. Фото © t.me / olegshepsoriginal

Вот только новоиспечённым родителем оказался не Александр Шепс, как многие могли подумать. Ведь, как все мы помним, экстрасенсы родом из многодетной семьи — у них есть ещё двое братьев и сестра.