10 фотодоказательств, что коты если и не жидкие, то точно резиновые
Все знают эту шутку, что коты — это жидкость. Ведь из-за пластичности они, кажется, могут принять любую форму и протиснуться куда угодно. Но бывают и другие котики — резиновые. Представляем вашему вниманию 10 таких представителей.
"Ты не пройдёшь!" — Otherwise-Drummer-99.
Фото © Reddit / Otherwise-Drummer-99
Фото © Reddit / Johnbolia
"Котик решил "немного" отдохнуть", — MARVELishh.
Фото © Reddit / MARVELishh
Фото © Reddit / BenV94
"Мой мальчик Зулу иногда может быть довольно длинным", — PedroAntonelli.
Фото © Reddit / PedroAntonelli
Фото © Reddit / heiowne
"Да, я великолепен!" — thelonetoxicity.
Фото © Reddit / thelonetoxicity
"Вы только посмотрите, какой он длинный!" — humblecreator_7614.
Фото © Reddit / humblecreator_7614
Фото © Reddit / catcurio
Фото © Reddit / JPfan05
Reddit / heiowne, humblecreator_7614