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16 января, 06:00

10 фотодоказательств, что коты если и не жидкие, то точно резиновые

Все знают эту шутку, что коты — это жидкость. Ведь из-за пластичности они, кажется, могут принять любую форму и протиснуться куда угодно. Но бывают и другие котики — резиновые. Представляем вашему вниманию 10 таких представителей.

"Ты не пройдёшь!" Otherwise-Drummer-99.

Фото © Reddit / Otherwise-Drummer-99

Фото © Reddit / Otherwise-Drummer-99

"Длиннокот", — Johnbolia.

Фото © Reddit / Johnbolia

Фото © Reddit / Johnbolia

"Котик решил "немного" отдохнуть", — MARVELishh.

Фото © Reddit / MARVELishh

Фото © Reddit / MARVELishh

"Потягушки!" BenV94.

Фото © Reddit / BenV94

Фото © Reddit / BenV94

"Мой мальчик Зулу иногда может быть довольно длинным", — PedroAntonelli.

Фото © Reddit / PedroAntonelli

Фото © Reddit / PedroAntonelli

"Д Л И Н Н Ы Й!" heiowne.

Фото © Reddit / heiowne

Фото © Reddit / heiowne

"Да, я великолепен!" thelonetoxicity.

Фото © Reddit / thelonetoxicity

Фото © Reddit / thelonetoxicity

"Вы только посмотрите, какой он длинный!" humblecreator_7614.

Фото © Reddit / humblecreator_7614

Фото © Reddit / humblecreator_7614

"Мой усатый такой прямолинейный!" catcurio.

Фото © Reddit / catcurio

Фото © Reddit / catcurio

"Дочка с котом. Вы только сравните эти размеры", — JPfan05.

Фото © Reddit / JPfan05

Фото © Reddit / JPfan05

Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
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Reddit / heiowne, humblecreator_7614

Сергей Трофимов
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