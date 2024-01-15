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15 января, 16:30

Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам

Раньше, особенно в деревнях, котиков заводили, чтобы избавляться от грызунов. Но сегодня это животное для человека стало не просто ласковым шерстяным другом, но и неким показателем статуса и определённого достатка.

Кошки с "бриллиантовыми глазами", похожие на маленьких тигров, пушистики размером с небольшого человека, не шерстяные, а лысые и горячие — всё это породы, за которые придётся заплатить крупную сумму денег. Кто-то скажет, мол, лучше бы с улицы подобрали питомца, доброе дело сделали бы. А другие ответят, что кошка экзотической породы — это то, на что не жалко никаких денег. Кто прав, кто нет — судить не нам, мы просто расскажем о самых дорогих существах с лапками.

1. Почему котики породы сфинкс такие дорогие

Бриллианты с усами — самые дорогие породы кошек. Сфинкс. Фото © Shutterstock

Бриллианты с усами — самые дорогие породы кошек. Сфинкс. Фото © Shutterstock

Эти кошки выведены в результате генетической мутации. Некоторые котята родились голыми в 60-х и 70-х годах, и заводчики, решив, что это прикольно, размножили их. Эти дорогостоящие питомцы жутко потеют! Запах — ещё ничего, но, когда пот высыхает, их кожа становится коричневой и пачкает всё вокруг, пока котика не отведут в душ. К счастью, воду они любят, так что с этим проблем нет. Но стоит это счастье довольно солидно — от $500 до $3000.

2. Элитные породы кошек: русская голубая

Элитные и дорогие породы кошек — русская голубая. Фото © Shutterstock

Элитные и дорогие породы кошек — русская голубая. Фото © Shutterstock

Эта российская порода — одна из самых популярных среди короткошёрстных хвостатых в Европе. Там её полюбили за отличные качества охотников, необычный окрас, двойную плюшевую шерсть и аристократичные манеры. Даже Екатерина II дарила представителям других стран котят этой породы. Подшёрсток русской голубой сгодится даже для выживания в сибирских краях. Стоимость усатика колеблется от $350 до $3000.

3. Бенгальская кошка

Сколько стоит самый дорогой котёнок — всё о породе бенгальская. Фото © Shutterstock

Сколько стоит самый дорогой котёнок — всё о породе бенгальская. Фото © Shutterstock

Эта порода зародилась в 60-х годах прошлого века в американском доме Джин Милл, которая очень любила животных. У неё были самка бенгальской кошки и чёрный домашний кот, так получился пятнистый котёнок. Первый будущий бенгал, как и потомство, погиб, и работа над породой возобновилась только в 1980 году. А всё потому, что вывести породистых пушистиков путём скрещивания с дикими довольно трудно. Но в конечном счёте Джин Милл разобралась в генетике, и уже к 1987 году домашняя бенгальская кошка была представлена на выставке. Вероятно, из-за трудностей с выведением эта порода в итоге стала такой дорогой. Цена котят от $1100 до $4000.

4. Самые дорогие кошки мира — мейн-кун

Почему некоторые породы котов такие дорогие — мейн-кун. Фото © Shutterstock

Почему некоторые породы котов такие дорогие — мейн-кун. Фото © Shutterstock

Есть версия, что мейн-куны — это потомки енотов и домашних кошек, что, конечно же, не так. Эта крупнейшая порода происходит из штата Мэн, северо-восток США. Рост мейн-куна может достигать 1,2 метра, а вес — 16 килограммов. Стоимость столь громадного животного — от $2000 до $4500.

5. Лаперм — элитная и дорогая порода кошек

Самые дорогие котики в мире: лаперм. Фото © Shutterstock

Самые дорогие котики в мире: лаперм. Фото © Shutterstock

Эта порода кошачьих сильно напоминает овечку или барашка, поскольку у её представителей очень милая кудрявая шерсть. Лаперм любит общение и ненавидит быть в одиночестве, поэтому жизнь в семье с детьми для них — то что нужно. Стоит кучерявая красавица от $2000 до $3000.

А если вам по душе больше собаки, а не котики, то советуем присмотреться к породам ушастых, спасающих от одиночества и депрессии. Считается, что эти четвероногие невероятно любят своих хозяев.

10 сопящих пушистиков, которым вы точно позавидуете, ведь им на работу идти не надо
10 сопящих пушистиков, которым вы точно позавидуете, ведь им на работу идти не надо
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Виктория Дитрих
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