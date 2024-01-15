Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам

Кошки с "бриллиантовыми глазами", похожие на маленьких тигров, пушистики размером с небольшого человека, не шерстяные, а лысые и горячие — всё это породы, за которые придётся заплатить крупную сумму денег. Кто-то скажет, мол, лучше бы с улицы подобрали питомца, доброе дело сделали бы. А другие ответят, что кошка экзотической породы — это то, на что не жалко никаких денег. Кто прав, кто нет — судить не нам, мы просто расскажем о самых дорогих существах с лапками.

1. Почему котики породы сфинкс такие дорогие

Бриллианты с усами — самые дорогие породы кошек. Сфинкс. Фото © Shutterstock

Эти кошки выведены в результате генетической мутации. Некоторые котята родились голыми в 60-х и 70-х годах, и заводчики, решив, что это прикольно, размножили их. Эти дорогостоящие питомцы жутко потеют! Запах — ещё ничего, но, когда пот высыхает, их кожа становится коричневой и пачкает всё вокруг, пока котика не отведут в душ. К счастью, воду они любят, так что с этим проблем нет. Но стоит это счастье довольно солидно — от $500 до $3000.

2. Элитные породы кошек: русская голубая

Элитные и дорогие породы кошек — русская голубая. Фото © Shutterstock

Эта российская порода — одна из самых популярных среди короткошёрстных хвостатых в Европе. Там её полюбили за отличные качества охотников, необычный окрас, двойную плюшевую шерсть и аристократичные манеры. Даже Екатерина II дарила представителям других стран котят этой породы. Подшёрсток русской голубой сгодится даже для выживания в сибирских краях. Стоимость усатика колеблется от $350 до $3000.

3. Бенгальская кошка

Сколько стоит самый дорогой котёнок — всё о породе бенгальская. Фото © Shutterstock

Эта порода зародилась в 60-х годах прошлого века в американском доме Джин Милл, которая очень любила животных. У неё были самка бенгальской кошки и чёрный домашний кот, так получился пятнистый котёнок. Первый будущий бенгал, как и потомство, погиб, и работа над породой возобновилась только в 1980 году. А всё потому, что вывести породистых пушистиков путём скрещивания с дикими довольно трудно. Но в конечном счёте Джин Милл разобралась в генетике, и уже к 1987 году домашняя бенгальская кошка была представлена на выставке. Вероятно, из-за трудностей с выведением эта порода в итоге стала такой дорогой. Цена котят от $1100 до $4000.

4. Самые дорогие кошки мира — мейн-кун

Почему некоторые породы котов такие дорогие — мейн-кун. Фото © Shutterstock

Есть версия, что мейн-куны — это потомки енотов и домашних кошек, что, конечно же, не так. Эта крупнейшая порода происходит из штата Мэн, северо-восток США. Рост мейн-куна может достигать 1,2 метра, а вес — 16 килограммов. Стоимость столь громадного животного — от $2000 до $4500.

5. Лаперм — элитная и дорогая порода кошек

Самые дорогие котики в мире: лаперм. Фото © Shutterstock

Эта порода кошачьих сильно напоминает овечку или барашка, поскольку у её представителей очень милая кудрявая шерсть. Лаперм любит общение и ненавидит быть в одиночестве, поэтому жизнь в семье с детьми для них — то что нужно. Стоит кучерявая красавица от $2000 до $3000.