"Заплакала и засмеялась одновременно": Россиянка ждала тройню, но родила сразу четырёх дочек

Жизнь иногда слишком непредсказуема — ждёшь одного, а получаешь совсем другое. Подобная история произошла и с 28-летней медсестрой из Ростовской области. Алёна Гордиенко вместе с мужем ожидала рождения тройняшек, но на свет появились сразу четыре ребёнка — и все лапочки-дочки.

Кадры при выписке новоиспечённой многодетной семьи из Ростовской области. Видео © Telegram / Василий Голубев

Детей Алёна и Александр хотели давно, а когда узнали о грядущем пополнении, были на седьмом небе от счастья. Изначально молодые родители готовились к тройне, так как на УЗИ медики увидели именно трёх малышек. Однако позже выяснилось, что одна из дочурок попросту "спряталась".

"Спустя пару дней после того, как нам сказали, что будет тройня, я вновь пошла на УЗИ. Мужа взяла с собой. И вот врач смотрит на монитор и заявляет, что я ношу четырёх малышей. И тут я заплакала и засмеялась одновременно", — поделилась воспоминаниями Алёна в беседе с сайтом kp.ru.

Дети родились 28 ноября прошлого года на 32-й неделе беременности. Появиться на свет им помогала целая бригада врачей. Естественно, Алёне пришлось сделать кесарево. Сёстры весом от 1290 до 1700 граммов более месяца находились под наблюдением врачей, и вот на днях, 12 января, малышек наконец-то выписали. Поздравить многодетную семью, в частности, приехали губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава регионального Минздрава Юрий Кобзев. Как рассказал главный врач перинатального центра Максим Уманский, рождение четверняшек стало уникальным событием не только в жизни медучреждения, но и всей страны.

"Это первая четверня, которая родилась в стенах перинатального центра за всё время его существования. И вторая, которая за год родилась в России", — отметил главврач.

Алёна и Александр не могли даже и мечтать о таком богатстве. Фото © VK / Перинатальный центр Ростовской области

Новоиспечённая многодетная мать призналась, что забот у неё теперь действительно стало много. Тем не менее Алёна уже приноровилась кормить одновременно двух малышек. Пока девочки не ходили на прогулку из-за холодов, но к выходу в свет в семье уже всё готово. Местная администрация подарила семье две двухместные коляски.