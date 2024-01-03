Новогоднее чудо: В Саратове девушка неожиданно для себя родила первенца в первый день 2024 года

В Новый год необычное событие случилось в Саратове, которое в некотором роде даже можно назвать чудом. Как передают в телеграм-канале представители областной клинической больницы, не знавшая о беременности женщина с жалобами на боли в животе родила первенца в первый день нового года.

Медики сообщили, что 1 января к ним поступила пациентка с жалобами на боли в животе. Впоследствии выяснилось, что она находилась в предродовом состоянии — врачи выявили у неё первый период первых срочных родов. Стоит отметить, что девушка напрочь отрицала возможность беременности.

В таком состоянии везти её куда-либо было опасно, и в областную больницу прибыла бригада акушеров, которые в течение трёх часов принимали роды. В результате на свет появилась доношенная девочка, которую отправили в областную детскую клиническую больницу.

"Всем коллективом областной клинической больницы желаем крепкого здоровья, побольше счастливых моментов в жизни! Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этом новогоднем чуде!" — говорится в сообщении.