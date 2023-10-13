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13 октября, 11:05

Почувствуй себя старым: Солнышко из "Телепузиков" сообщила, что ждёт первенца

Сыгравшая Солнышко в "Телепузиках" актриса Смит сообщила о беременности

<p>Джес Смит сейчас и в роли Солнышка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995 / <a href="https://vk.com/wall-40232010_1183751?z=photo-40232010_457345927/wall-40232010_1183751" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / dfzwe4 / BBC</a></p>

Джес Смит сейчас и в роли Солнышка. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995 / VK / dfzwe4 / BBC

Американская актриса Джесс Смит, которая в возрасте девяти месяцев сыграла роль Солнышка в детском сериале "Телепузики", поделилась новостью о первой беременности. Она разместила в соцсети УЗИ-снимок малыша.

УЗИ-снимок малыша Джесс Смит. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995

УЗИ-снимок малыша Джесс Смит. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995

"Когда двое становятся тремя", — подписала фотографию Смит, после чего пользователи поздравили будущую маму.

Джесс Смит с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995

Джесс Смит с мужем. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / j.smith_1995

Актриса не стала раскрывать пол ребёнка. Судя по кадрам, Смит находится на последнем месяце беременности. Сейчас ей 27 лет, роль в "Телепузиках" она получила в 9 месяцев. Родителям не сразу рассказали, для какого шоу идут съёмки. Девочка должна была улыбаться и смеяться в кадре, весь процесс занял 20 минут. "Телепузики" выходили на канале BBC с 1997 по 2001 год. Россияне также могли посмотреть сериал.

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Татьяна Миссуми
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