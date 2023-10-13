Почувствуй себя старым: Солнышко из "Телепузиков" сообщила, что ждёт первенца

Актриса не стала раскрывать пол ребёнка. Судя по кадрам, Смит находится на последнем месяце беременности. Сейчас ей 27 лет, роль в "Телепузиках" она получила в 9 месяцев. Родителям не сразу рассказали, для какого шоу идут съёмки. Девочка должна была улыбаться и смеяться в кадре, весь процесс занял 20 минут. "Телепузики" выходили на канале BBC с 1997 по 2001 год. Россияне также могли посмотреть сериал.