Дробыш покинул школу шоу-бизнеса "Формула Звезды" из-за многомиллионных убытков
Продюсер Виктор Дробыш вышел из состава соучредителей "Формулы Звезды"
Продюсер Виктор Дробыш. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш покинул состав соучредителей продюсерской компании "Формула звезды", занимавшейся съёмками онлайн-школы шоубизнеса для канала "Муз-ТВ". Об этом сообщает Mash.
Возможными причинами ухода могут быть долг компании размером в четыре миллиона рублей за 2022 год и финансовые затруднения Дробыша. По данным канала, недавно ФНС заблокировала счета артиста из-за неуплаченных налогов. Однако, после того как музыкант покинул "Формулу звезды", санкцию отменили.
А в конце сентября стало известно, что ФНС разблокировала счета "королевы марафонов" Елены Блиновской, привязанные к её ИП. Адвокат блогерши объяснила, что изначальной причиной блокировки стала сданная с опозданием отчётность.