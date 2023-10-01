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1 октября, 09:59

Дробыш покинул школу шоу-бизнеса "Формула Звезды" из-за многомиллионных убытков

Продюсер Виктор Дробыш вышел из состава соучредителей "Формулы Звезды"

<p>Продюсер Виктор Дробыш. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Продюсер Виктор Дробыш. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш покинул состав соучредителей продюсерской компании "Формула звезды", занимавшейся съёмками онлайн-школы шоубизнеса для канала "Муз-ТВ". Об этом сообщает Mash.

Возможными причинами ухода могут быть долг компании размером в четыре миллиона рублей за 2022 год и финансовые затруднения Дробыша. По данным канала, недавно ФНС заблокировала счета артиста из-за неуплаченных налогов. Однако, после того как музыкант покинул "Формулу звезды", санкцию отменили.

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А в конце сентября стало известно, что ФНС разблокировала счета "королевы марафонов" Елены Блиновской, привязанные к её ИП. Адвокат блогерши объяснила, что изначальной причиной блокировки стала сданная с опозданием отчётность.

Юрий Лысенко
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