Дробыш покинул школу шоу-бизнеса "Формула Звезды" из-за многомиллионных убытков

Российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш покинул состав соучредителей продюсерской компании "Формула звезды", занимавшейся съёмками онлайн-школы шоубизнеса для канала "Муз-ТВ". Об этом сообщает Mash.

Возможными причинами ухода могут быть долг компании размером в четыре миллиона рублей за 2022 год и финансовые затруднения Дробыша. По данным канала, недавно ФНС заблокировала счета артиста из-за неуплаченных налогов. Однако, после того как музыкант покинул "Формулу звезды", санкцию отменили.