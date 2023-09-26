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26 сентября, 09:08

ФНС разблокировала некоторые счета "королевы марафонов" Елены Блиновской

Адвокат Сальникова: ФНС разблокировала счета, привязанные к ИП Блиновской

<p>Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya </p>

Блогерша Елена Блиновская. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета "королевы марафонов" Елены Блиновской, привязанные к её ИП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогерши Наталию Сальникову.

"Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчётностью. После того как отчёты были сданы, счета ИП Елене разблокировали", — утверждает собеседница агентства.

Адвокат Блиновской: У Елены нет имущества на 64 миллиарда

Адвокат Блиновской: У Елены нет имущества на 64 миллиарда

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов.

Марина Калегина
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