ФНС разблокировала некоторые счета "королевы марафонов" Елены Блиновской

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета "королевы марафонов" Елены Блиновской , привязанные к её ИП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогерши Наталию Сальникову.

"Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчётностью. После того как отчёты были сданы, счета ИП Елене разблокировали", — утверждает собеседница агентства.