Адвокат Блиновской: У Елены нет имущества на 64 миллиарда
Адвокат "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что сегодняшнее заявление её коллеги не так поняли и на самом деле у блогерши нет имущества на 64 миллиарда рублей. Как пояснила Юлия Новичкова в беседе с Mash, это общая сумма всех компаний, на которые наложили арест по делу её доверительницы.
На счетах каждой такой компании, отметила она, лежит примерно 918 млн рублей и большая часть этих денег самой Блиновской якобы не принадлежит. Следователи сложили их вместе, и получилась одиннадцатизначная сумма. Новичкова уверяет, что это нарушение правила соразмерности требований.
Ранее второй адвокат Блиновской, Наталия Сальникова, заявила, что по делу о неуплате налогов наложен арест в размере 64 млрд рублей, причём арестованы компании, которые якобы не относятся к делу и даже принадлежат другим людям.
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Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов.
ТАСС / Прокуратура Москвы