Адвокат Блиновской: У Елены нет имущества на 64 миллиарда

Адвокат "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что сегодняшнее заявление её коллеги не так поняли и на самом деле у блогерши нет имущества на 64 миллиарда рублей. Как пояснила Юлия Новичкова в беседе с Mash, это общая сумма всех компаний, на которые наложили арест по делу её доверительницы.

На счетах каждой такой компании, отметила она, лежит примерно 918 млн рублей и большая часть этих денег самой Блиновской якобы не принадлежит. Следователи сложили их вместе, и получилась одиннадцатизначная сумма. Новичкова уверяет, что это нарушение правила соразмерности требований.