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15 августа, 14:09

По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

По делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании доходов, арестованы активы на порядка 64 миллиардов рублей. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". По её словам, речь идёт, в частности, об имуществе ряда компаний.

"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", сказала юрист.

Сальникова отметила, что до сих пор нет решения налогового органа, которое установит точный ущерб по делу. На данный же момент в производстве "нет 918 миллионов рублей". Тем временем "королева марафонов" уже уплатила государству 55 миллионов.

На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа

На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, а 9 августа на 12 счетов, четыре автомобиля и другое имущество Блиновской был наложен арест.

Обложка ©

ТАСС / Максим Григорьев

Матвей Константинов
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