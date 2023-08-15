По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей
По делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании доходов, арестованы активы на порядка 64 миллиардов рублей. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". По её словам, речь идёт, в частности, об имуществе ряда компаний.
"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала юрист.
Сальникова отметила, что до сих пор нет решения налогового органа, которое установит точный ущерб по делу. На данный же момент в производстве "нет 918 миллионов рублей". Тем временем "королева марафонов" уже уплатила государству 55 миллионов.
Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она на арендованном с водителем "майбахе" пыталась пересечь российско-белорусскую границу. Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании доходов. Суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, а 9 августа на 12 счетов, четыре автомобиля и другое имущество Блиновской был наложен арест.
ТАСС / Максим Григорьев