По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

По делу блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании доходов, арестованы активы на порядка 64 миллиардов рублей. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции". По её словам, речь идёт, в частности, об имуществе ряда компаний.

"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — сказала юрист.