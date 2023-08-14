На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа
Mash: Сантехник потребовал от Блиновской 200 тысяч за прочищение засора в доме
Елена Блиновская. Фото © ТАСС / Прокуратура Москвы
Сантехник, работавший в коттедже Елены Блиновской, потребовал от неё выплату в 200 тысяч рублей. Он утверждает, что супруг "королевы марафонов" недоплатил эту сумму за откачку грязи из труб в частном доме. Об этом сообщил Mash.
45-летний житель Великого Новгорода по имени Олег занимается съёмкой видеороликов и ремонтом сантехники. Блиновские наняли его для устранения засоров в трубах. Стороны обговорили условия, и мастер взялся за работу, выполнив её в короткие сроки. Когда наступила пора расплачиваться, Алексей Блиновский, по заявлению Олега, заплатил меньше того, о чём они договорились.
Сантехник сразу заметил недочёт и попросил Блиновского доплатить, но тот отказался, поэтому Олег обратился в московский суд с заявлением. В суде отказались принимать документ, составленный с ошибкой: иск был выставлен к Алексею Блиновскому, тогда как само заявление Олег написал на имя Елены. Этого, конечно же, оказалось недостаточно, чтобы истец отказался от своей затеи, он намерен заново оформить заявление и вернуть честно заработанные деньги.
Напомним, что Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил её под домашний арест. 9 августа Пресненский суд Москвы наложил новый арест на 12 счетов Блиновской, а также четыре автомобиля, мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, лодку и другое имущество фигурантки.