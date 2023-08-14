На Елену Блиновскую снова подали в суд, на сей раз из-за жадности её мужа

Сантехник, работавший в коттедже Елены Блиновской, потребовал от неё выплату в 200 тысяч рублей. Он утверждает, что супруг "королевы марафонов" недоплатил эту сумму за откачку грязи из труб в частном доме. Об этом сообщил Mash.

45-летний житель Великого Новгорода по имени Олег занимается съёмкой видеороликов и ремонтом сантехники. Блиновские наняли его для устранения засоров в трубах. Стороны обговорили условия, и мастер взялся за работу, выполнив её в короткие сроки. Когда наступила пора расплачиваться, Алексей Блиновский, по заявлению Олега, заплатил меньше того, о чём они договорились.