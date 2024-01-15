"Незначительные колебания": Институт Сербского оценил данные о росте числа алкоголиков в РФ

Данные Росстата, сообщившего об увеличении количества больных алкоголизмом в России, не позволяют говорить о значительном росте числа таких пациентов. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.

По её мнению, полученные сведения можно назвать "незначительными колебаниями". Эксперт напомнила, что во время пандемии коронавируса некоторые исследователи прогнозировали значительный рост потребления спиртного. Но, как подчеркнула специалист, этого не произошло из-за ограничений на передвижение — тогда за алкозависимыми в основном наблюдали близкие. При этом Клименко указала, что в России применяются эффективные меры для уменьшения злоупотребления спиртным, причём успехи были признаны и на международном уровне.

"В докладе ВОЗ в октябре 2019 года было обозначено, что с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное — на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003–2018 годах у мужчин на 39%, у женщин — на 36%. В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав России получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя", — отметила Клименко в беседе с RT.

По её словам, такие меры по-прежнему реализовываются по всей России. Например, в декабре 2023 года кабмин утвердил новую концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года — к этому времени данный показатель должен уменьшиться до 7,8 литра, что позволит повысить продолжительность жизни населения.