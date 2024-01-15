Нарколог удивился данным Росстата об увеличении числа алкоголиков в России

Нарколог Александр Ковтун удивился данным Росстата о росте числа больных алкоголизмом в РФ. Ранее СМИ со ссылкой на ведомство сообщили, что в 2022 году в стране зафиксировали 54,2 тысячи пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью, тогда как с 2010 по 2021 год их количество сократилось почти вдвое — со 100 до 53 тысяч.

"Для меня эта информация была некоторой новостью. Действительно, из года в год снижалась заболеваемость при росте числа ремиссий болеющих. С чем связан нынешний рост, сказать трудно. Надо смотреть, что и как считали. Имеет место большая латентность, очень многие обращаются в частные медицинские организации, боясь учёта и ограничений в правах", — приводит слова Ковтуна НСН.

Нарколог добавил, что сам работает в частной клинике и поток пациентов туда не увеличился. По словам эксперта, правительство принимает достаточно мер для борьбы с алкоголизмом. Однако, призывает Ковтун, не стоит перекладывать всю ответственность на государство, следует рассчитывать и на себя.