"Психоинфекционная болезнь": Нарколог раскрыл, как можно "заразиться" алкоголизмом

Любой здоровый человек легко может стать алкоголиком, общаясь с больным. Как сообщил в беседе с "Газетой.ru" психиатр-нарколог Лев Благов, это происходит через механизм индуцированного психоза.

"В формировании алкогольной зависимости заложен механизм так называемого индуцированного психоза. Это психическое расстройство пациента вызвано бредовым содержанием мышления другого человека, с которым он пребывает в тесном общении. Зачастую это бывает среди членов одной семьи, которые плотно взаимодействуют друг с другом в условиях социальной изоляции", — пояснил врач.

Доктор рассказал, что здоровые могут подхватить "заразу", поверив в убеждение, что алкоголь сам по себе равен счастью. Например, находясь на вечеринке, человек может ассоциировать "опьянение" с красивой жизнью, оптимизмом, весёлой музыкой и так далее. Однако всё это — искусственный психологический позитив.

"Это верно также и для других видов наркотоксикомании. Поэтому мы и утверждаем, что алкогольная зависимость, как и любая другая, — психоинфекционная болезнь", — пояснил Благов.