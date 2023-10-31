Нарколог назвал основные признаки пивного алкоголизма

Употребление пива в объёме более полулитра в день, сильная тяга к употреблению этого слабоалкогольного напитка и тремор конечностей являются симптомами нездоровой зависимости. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов.

"К симптомам пивного алкоголизма относится употребление более 0,5 литра пива ежедневно, по сути, это банка пива, а также сильное желание его выпить, тремор конечностей. Помимо внешних проявлений, происходят и внутренние — изменяется работа сосудов, а значит, страдает и организм в целом", — объяснил нарколог в беседе с "Газетой.ru", добавив, что низкое содержание алкоголя не предотвратит развитие алкоголизма при избыточном употреблении.

Медик рассказал, что для нездоровой тяги к пиву придуман термин — гамбринизм. Такое название зависимость получила в честь имени короля Фламандии (страна, существовавшая на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов, сейчас — историческая область — прим. Лайфа) Гамбринуса, который, как утверждает легенда, изобрёл пивоварение. Гамбринизм является серьёзной болезнью, как и любой другой вид алкоголизма, он представляет угрозу для здоровья.

Пристрастие к пиву неизбежно приведёт к возникновению зависимости, нанесёт вред сердечно-сосудистой и нервной системам, почкам и станет причиной появления лишнего веса, так как содержит 4-10% углеводов, и мигреней, предостерёг психиатр. Существует мнение о пользе пива для организма. Весь полезный эффект от употребления этого напитка заключается в содержащихся в нём витаминах, которых и так меньше, чем в минералке или чае, не говоря уже о том, что их действие сводится на нет этиловым спиртом, подытожил Поликарпов.