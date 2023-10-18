Врач назвал опасную для жизни недельную дозу пива

Несмотря на то что пиво относят к слабоалкогольным напиткам, отравиться им тоже можно. Например, выпить более семи литров пенного в неделю или купить просроченный продукт. Об этом Лайфу рассказал врач Александр Умнов, комментируя новость о петербуржце, впавшем из-за пива в кому.

"Если не брать особые сорта, то пиво относят к слабоалкогольным напиткам, то есть количество этилового спирта в литре пива будет меньше, чем в литре водки. Из-за этого "особые умельцы" и могут покончить с пятью литрами за вечер. Про здоровье таких "алкохлёбов" говорить не приходится, так как опасной для жизни дозой считают от семи литров в неделю. Но всё же такие объёмы даже при однократном употреблении вряд ли доведут человека до комы", — полагает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Умнов считает, что пострадавший, скорее всего, купил разливное пиво или пиво с истекшим сроком годности, так как в таких продуктах окисление идёт быстрее и выше шанс получить токсичное вещество вместе с этанолом.