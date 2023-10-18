Петербуржец выпил пива вечером в понедельник и впал в кому
SHOT: Житель Петербурга впал в алкогольную кому после выпитого пива
Житель Петербурга выпил пива, впал в алкогольную кому и оказался в реанимации. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, 41-летний мужчина по имени Таймураз решил выпить пенного вечером в понедельник. Однако что-то пошло не так, и после выпитого его самочувствие резко ухудшилось, причём настолько, что сам он уже не смог вызвать себе помощь. Супруга нашла его лежащим на полу квартиры на проспекте Ветеранов и сразу же вызвала врачей.
Таймураза экстренно госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии с диагнозом "токсикологическая кома", медики оказывают ему помощь.
Ранее сообщалось, что 18-летний студент колледжа впал в кому после катания на американских горках в парке "Остров мечты" в Москве. Он якобы проглотил язык в одном из скоростных туннелей, и у него наступила клиническая смерть.
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