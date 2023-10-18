Петербуржец выпил пива вечером в понедельник и впал в кому

Житель Петербурга выпил пива, впал в алкогольную кому и оказался в реанимации. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, 41-летний мужчина по имени Таймураз решил выпить пенного вечером в понедельник. Однако что-то пошло не так, и после выпитого его самочувствие резко ухудшилось, причём настолько, что сам он уже не смог вызвать себе помощь. Супруга нашла его лежащим на полу квартиры на проспекте Ветеранов и сразу же вызвала врачей.

Таймураза экстренно госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии с диагнозом "токсикологическая кома", медики оказывают ему помощь.