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13 октября, 12:44
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Студент проглотил язык на американских горках в Москве и впал в кому

18-летний студент колледжа впал в кому после катания на американских горках в в парке "Остров мечты" в Москве. Как сообщает SHOT, в процессе парню стало плохо, а когда аттракцион остановился, он уже был в состоянии клинической смерти.

По данным телеграм-канала, студент с друзьями решили прокатиться на одной из самых страшных горок — "Полёт в тоннеле": поезд там мчится со скоростью 80 км/ч с мёртвыми петлями и подъёмами на высоту 24 метра. В этом тоннеле парень проглотил язык. После остановки аттракциона сотрудники парка пытались сами его реанимировать и вызвали скорую. Медики диагностировали у студента отёк головного мозга и клиническую смерть. Сейчас за его жизнь в реанимации борются врачи. Состояние подростка оценивается как тяжёлое.

При этом у "Острова мечты" немного другая версия: там Лайфу рассказали, что у посетителя аттракциона были проблемы с сердцем и скорая увозила его уже в сознании. Также в "Острове" рассказали, что аттракцион полностью исправен, и ЧП не связано с деятельностью парка развлечений.

"Все действия происходили согласно должностным инструкциям персонала, требованиям безопасности и охраны, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Нареканий к состоянию гостя, покидавшего парк, не было", — добавили там.

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А ранее на площадке фестиваля Октоберфест в немецком городе Мюнхене столкнулись две вагонетки на американских горках. В результате инцидента пострадали восемь человек. Всё случилось на аттракционе "Хёлленблиц", где вагонетки могут разгоняться до 80 километров в час. По некоторым оценкам, это самые крупные крытые американские горки в мире.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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