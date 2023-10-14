Новосибирская школьница впала в кому после удара по голове от тренера в бассейне

Десятилетняя девочка из Новосибирска два дня пробыла в коме после удара по голове от тренера по плаванию. Как рассказала NGS.ru Алеся, мать ребёнка, всё произошло в бассейне "Арка" в селе Ленинское.

Момент, когда тренер бьёт палкой десятилетнюю девочку в Новосибирской области. Видео © NGS.ru

По словам женщины, новое место занятий ей сразу не понравилось: тренер повышала голос на детей, а позже она услышала "такие крики", что ей "было не по себе". У других родителей удалось выяснить, что педагог работает там недавно.

Уже на втором занятии, которое прошло 12 сентября, тренер отказалась пускать родителей в зал, откуда потом снова слышались крики. Когда же Алеся заглядывала туда, женщина видела это и начинала вести себя нормально. После тренировки девочка вышла, держась за голову, и сказала, что ей больно.

"Только в машине она говорит: "Тренер меня била по голове", — добавила Алеся.

Женщина вернулась в бассейн, спросила, есть ли там медик, и, получив отрицательный ответ, поинтересовалась, почему тренер позволяет себе распускать руки. Та заявила, что это "её методы и способы", а если им что-то не нравится, то могут "валить".

Уже в травмпункте девочке становилось всё хуже, она теряла сознание и была госпитализирована на скорой помощи. В больнице Алесе сказали, что её дочь впала в кому и будет подключена к аппарату ИВЛ. В таком состоянии ребёнок пробыл два дня.

Согласно выписке, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а после реанимации она была переведена в нейрохирургическое отделение. Выписали девочку только в начале октября.

Как сообщили изданию в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, по данному факту начата проверка. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента.