Регион

Уведомления отключены

11 января, 15:00

Хуже водки: Врач назвал напиток, превращающий людей в заядлых алкоголиков

Хирург Умнов: Сидр вызывает алкогольную зависимость быстрее водки

Увлечение сидром быстрее приведёт к алкогольной зависимости, чем водка или коньяк, из-за небольшого содержания спирта. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Благодаря своей "слабости" сидр вызывает алкогольную зависимость и привыкание гораздо быстрее коньяка и водки. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма", добавил Умнов в беседе NEWS.ru.

Он отметил, что злоупотребление сладким пивным напитком также может привести к заболеваниям щитовидной железы, повышенной сухости кожи и гнойничковым заболеваниям по типу акне. Также, по словам медика, сидр может стать причиной бесплодия у женщин.

"Мы увлеклись ограничениями": В ГД не оценили идею запретить уведомлять о времени продажи алкоголя
"Мы увлеклись ограничениями": В ГД не оценили идею запретить уведомлять о времени продажи алкоголя

Ранее Лайф писал об основных признаках пивного алкоголизма. Для нездоровой тяги к такому напитку даже придуман специальный термин — "гамбринизм".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров