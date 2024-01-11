Хуже водки: Врач назвал напиток, превращающий людей в заядлых алкоголиков
Хирург Умнов: Сидр вызывает алкогольную зависимость быстрее водки
Увлечение сидром быстрее приведёт к алкогольной зависимости, чем водка или коньяк, из-за небольшого содержания спирта. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
"Благодаря своей "слабости" сидр вызывает алкогольную зависимость и привыкание гораздо быстрее коньяка и водки. Сидр обладает мочегонным свойством, поэтому могут обостриться заболевания органов мочевой системы, а также будут вымываться такие микроэлементы, как калий и натрий, что может вызвать нарушения сердечного ритма", — добавил Умнов в беседе NEWS.ru.
Он отметил, что злоупотребление сладким пивным напитком также может привести к заболеваниям щитовидной железы, повышенной сухости кожи и гнойничковым заболеваниям по типу акне. Также, по словам медика, сидр может стать причиной бесплодия у женщин.
Ранее Лайф писал об основных признаках пивного алкоголизма. Для нездоровой тяги к такому напитку даже придуман специальный термин — "гамбринизм".
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