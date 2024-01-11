Хуже водки: Врач назвал напиток, превращающий людей в заядлых алкоголиков

Увлечение сидром быстрее приведёт к алкогольной зависимости, чем водка или коньяк, из-за небольшого содержания спирта. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Он отметил, что злоупотребление сладким пивным напитком также может привести к заболеваниям щитовидной железы, повышенной сухости кожи и гнойничковым заболеваниям по типу акне. Также, по словам медика, сидр может стать причиной бесплодия у женщин.