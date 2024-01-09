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9 января, 15:10

"Мы увлеклись ограничениями": В ГД не оценили идею запретить уведомлять о времени продажи алкоголя

Депутат Тумусов счёл излишним запрет на уведомление о времени продажи алкоголя

Запрет уведомления граждан о предстоящей приостановке продаж алкоголя в российских магазинах излишен. Таким мнением в беседе с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Мы увлеклись различными запретами и ограничениями. Я думаю, что это несколько излишний запрет", — считает Тумусов.

Депутат подчеркнул, что вводя различные запреты и ограничения, не следует забывать и о просветительской деятельности среди россиян на тему ЗОЖ, что также является эффективной мерой профилактики. Он напомнил, что продолжительность жизни крайне зависит от образа жизни человека, от того, как он питается и какие у него есть привычки, в том числе вредные. Поэтому также важно работать в этом направлении, заключил Тумусов.

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Напомним, с предложением запретить уведомлять о приостановках продаж алкоголя в российских магазинах ранее выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, предупреждения о скором прекращении реализации алкогольной продукции побуждают покупать его даже тех, кто делать этого не планировал.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв
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