"Мы увлеклись ограничениями": В ГД не оценили идею запретить уведомлять о времени продажи алкоголя

Запрет уведомления граждан о предстоящей приостановке продаж алкоголя в российских магазинах излишен. Таким мнением в беседе с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Мы увлеклись различными запретами и ограничениями. Я думаю, что это несколько излишний запрет", — считает Тумусов.

Депутат подчеркнул, что вводя различные запреты и ограничения, не следует забывать и о просветительской деятельности среди россиян на тему ЗОЖ, что также является эффективной мерой профилактики. Он напомнил, что продолжительность жизни крайне зависит от образа жизни человека, от того, как он питается и какие у него есть привычки, в том числе вредные. Поэтому также важно работать в этом направлении, заключил Тумусов.