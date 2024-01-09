В России призвали запретить магазинам сообщать о приостановке продаж алкоголя

В России необходимо запретить торговым сетям сообщать посетителям о приостановке продаж алкоголя, так как уловки магазинов провоцируют граждан на покупку спиртного. С таким предложением глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В своём письме автор инициативы указал, что в последние годы власти предприняли существенные усилия для популяризации здорового образа жизни и снижения потребления алкоголя. Однако магазины используют определённые маркетинговые уловки для продвижения этой продукции. Так, например, звуковые уведомления о том, что у посетителей осталось 15 или 30 минут, чтобы купить спиртное. Таким образом об этом узнают даже те, кто не планировал покупать алкоголь.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета на подобные информационные объявления, приравнивание их к рекламным материалам", — приводит фрагмент обращения RT.