В России призвали запретить магазинам сообщать о приостановке продаж алкоголя
Политолог Орлов призвал запретить магазинам сообщать о времени продажи алкоголя
В России необходимо запретить торговым сетям сообщать посетителям о приостановке продаж алкоголя, так как уловки магазинов провоцируют граждан на покупку спиртного. С таким предложением глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
В своём письме автор инициативы указал, что в последние годы власти предприняли существенные усилия для популяризации здорового образа жизни и снижения потребления алкоголя. Однако магазины используют определённые маркетинговые уловки для продвижения этой продукции. Так, например, звуковые уведомления о том, что у посетителей осталось 15 или 30 минут, чтобы купить спиртное. Таким образом об этом узнают даже те, кто не планировал покупать алкоголь.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета на подобные информационные объявления, приравнивание их к рекламным материалам", — приводит фрагмент обращения RT.
Ранее Лайф писал, что в России алкогольное мороженое будут продавать по правилам спиртных напитков. Его приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%.
LIFE / Владимир Суворов