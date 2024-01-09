В России запретили продавать алкогольное мороженое детям
Правительство России приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам
В России алкогольное мороженое будут продавать по правилам спиртных напитков. Об этом сообщает ТАСC, ссылаясь на распоряжение кабмина РФ.
Алкогольное мороженое приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%. Согласно нынешнему закону, для производства, хранения, поставки и продажи в розницу такой продукции нужна лицензия. Ещё одно важное ограничение — запрет продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним.
При этом существует перечень товаров-исключений, содержащих в своём составе спирт, но не относящихся к алкоголю. Ранее в этом списке находилось алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лёд с содержанием спирта. Теперь они исключены из перечня по решению Правительства РФ.
Напомним, в ноябре в России предложили запретить продажи алкогольного мороженого детям. Авторы инициативы призвали распространить на данный продукт те же ограничения, что и на алкоголь. В Союзе мороженщиков в свою очередь призвали ограничить места продаж продукции с алкоголем. Позднее в Минфине отмечали, что крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках, и предложили снизить её предельный уровень до 1,2%. В декабре Минпромторг сообщил, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам спиртного.
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