В России запретили продавать алкогольное мороженое детям

В России алкогольное мороженое будут продавать по правилам спиртных напитков. Об этом сообщает ТАСC, ссылаясь на распоряжение кабмина РФ.

Алкогольное мороженое приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%. Согласно нынешнему закону, для производства, хранения, поставки и продажи в розницу такой продукции нужна лицензия. Ещё одно важное ограничение — запрет продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним.

При этом существует перечень товаров-исключений, содержащих в своём составе спирт, но не относящихся к алкоголю. Ранее в этом списке находилось алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лёд с содержанием спирта. Теперь они исключены из перечня по решению Правительства РФ.