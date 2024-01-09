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9 января, 13:37

В России запретили продавать алкогольное мороженое детям

Правительство России приравняло алкогольное мороженое к спиртным напиткам

В России алкогольное мороженое будут продавать по правилам спиртных напитков. Об этом сообщает ТАСC, ссылаясь на распоряжение кабмина РФ.

Алкогольное мороженое приравняют к продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%. Согласно нынешнему закону, для производства, хранения, поставки и продажи в розницу такой продукции нужна лицензия. Ещё одно важное ограничение — запрет продажи алкогольного мороженого несовершеннолетним.

При этом существует перечень товаров-исключений, содержащих в своём составе спирт, но не относящихся к алкоголю. Ранее в этом списке находилось алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лёд с содержанием спирта. Теперь они исключены из перечня по решению Правительства РФ.

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Напомним, в ноябре в России предложили запретить продажи алкогольного мороженого детям. Авторы инициативы призвали распространить на данный продукт те же ограничения, что и на алкоголь. В Союзе мороженщиков в свою очередь призвали ограничить места продаж продукции с алкоголем. Позднее в Минфине отмечали, что крепость замороженных десертов достигает 7–10%, как в слабоалкогольных напитках, и предложили снизить её предельный уровень до 1,2%. В декабре Минпромторг сообщил, что алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам спиртного.

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Дарья Нарыкова
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